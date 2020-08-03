特斯拉被北京市场监管局罚款5万元

据启信宝数据显示， 7 月 30 日，特斯拉汽车(北京)有限公司新增一条行政处罚信息，决定文书号为京朝市监工罚(2020) 712 号，处罚事由显示为010101，处罚内容为罚款 5 万元，处罚机关为北京市朝阳区市场监督管理局。
据启信宝数据显示， 7 月 30 日，特斯拉汽车(北京)有限公司新增一条行政处罚信息，决定文书号为京朝市监工罚(2020) 712 号，处罚事由显示为010101，处罚内容为罚款 5 万元，处罚机关为北京市朝阳区市场监督管理局。
特斯拉大涨再创新高，美国当地时间周一，电动汽车制造商特斯拉股价飙升13.48%，报收于每股1371. 58 美元，再创历史新高，且为连续第五个交易日收高。此前，多位分析师在特斯拉宣布强劲的季度交付数据后上调了其目标股价。
凤凰网科技讯 7月16日晚间消息，今日晚间的 315 晚会中，报道了在线职业教育培训网站嗨学网退费难的问题。凤凰网科技查询工商信息显示，嗨学网曾多次被工商部分处罚，处罚原因多为虚假宣传，罚款最高 20 万元。工商信息显示，嗨学网的主体公司北京嗨学网教育科技股份有限公司及北京嗨学卓奥教育科技有限公司，在2016 至 2019 年间曾先后 6 次被工商及市场监督部门处罚，被罚款数万元不等，处罚原因多是为商品作虚假或引人误解的宣?
在马斯克带领下，特斯拉正驶入“无人区”。今年第二季度，特斯拉实现连续四季度盈利，改写新能源汽车亏损命运。在资本市场上，成立仅17年的特斯拉颠覆了一众百年传统车企，坐上全球市值第一的车企宝座。
一个决定要买特斯拉的国人，有多大概率会改变主意，去买一辆比亚迪？如果说，之前这个数字是0，现在，比亚迪希望这个数字逐渐变成1，2，3，以及越来越多。
7月23日下午，《和平精英》官微宣布，全新的“特斯拉”车型将于明日上线，包括特斯拉Model 3和Model X两款车型，均提供珍珠白、冷光银与奇幻紫三款配色。在《和平精英》中，这两款特
今日有媒体报道称，国产特斯拉确定不再用松下电池，对此，特斯拉中国相关人士表示，这并非特斯拉官方消息，该报道不准确。
刚刚结束的上海 2020 世界人工智能大会的开幕式上，特斯拉CEO马斯克作为“常驻”嘉宾，用远程视频形式发表了有关AI的主题演讲，不过演讲中再无殖民火星，而都是有关特斯拉最新进展的介绍。
特斯拉的首席执行官(CEO)埃隆·马斯克(Elon Musk)表示，在新冠疫情期间，该公司的汽车需求依然强劲。相关机构的数据显示，今年 6 月份，特斯拉Model3 的全球销量为 35854 辆，在全球所售电动汽车中的占比达到了15%，是全球最畅销的电动汽车。
今日，特斯拉官方微博称，将与腾讯《和平精英》进行联动。
用户为一次从天而降的薅羊毛机会而兴奋，平台为营销目的达成而满意，但特斯拉并不开心。至少 10 万人预约，争夺 5 个幸运名额， 7 月 26 日凌晨，拼多多这场特价特斯拉抢购活动被人民群众的消费热情淹没，抢中几率堪比在河南考中清华北大。
7月6日消息，针对“特斯拉质保服务突然缩水 触摸屏和媒体控制单元减半为2年”这一说法。特斯拉官方回应称，此次调整仅限于自费升级 MCU 配件的质保时间，新车配件质保期不变。据此前
“赶红眼航班，办公室里支起行军床，凌晨四点在瓯江口看日出”， 2018 年 9 月 28 日，威马在浙江温州举办交付大会，威马汽车创始人沈晖表示自己在 290 多天里，夜夜开项目总会。
最近是财报密集期，由于遭受疫情等因素的冲击不同，厂商们的成绩单呈现出喜忧参半的局面。其中，特斯拉的二季度表现超出预期，公司在当季取得了盈利。对此，友商大众集团的CEO Herbert Dies
7月27日消息，据国外媒体报道，电动汽车制造商特斯拉将在柏林生产电池，以满足其柏林超级工厂的需求，但是却缺乏所需要的人才。特斯拉的柏林超级工厂是该公司的第四座超级工厂，另外三座分别是位于上海的超级工厂、位于内华达州的超级电池工厂，以及位于纽约水牛城的超级工厂。该工厂计划从2021年夏天开始生产电动汽车，并将尽快实现年产50万辆汽车的目标。在过去，电池一直是特斯拉汽车生产的瓶颈，但该公司似乎想要?
作为全球电动汽车制造巨头，特斯拉却在近日推出多款“不务正业”的产品，比如说限量版短裤，在上市后就被一扫而空，现在有消息称特斯拉还会推出一款龙舌兰酒。
7月7日消息，据国外媒体报道，汽车厂商特斯拉已开卖限量版短裤，CEO马斯克透露，特斯拉牌的酒水也快推出了，感觉是要开杂货铺。马斯克透露，特斯拉牌龙舌兰Teslaquilla即将推出。Teslaquilla由Tesla和tequilla两个单词组合而成。马斯克之前曝光的样品Tequila，即龙舌兰酒，是墨西哥的国酒，该酒是以龙舌兰（agave）为原料经过蒸馏制作而成的一款蒸馏酒。龙舌兰酒常常用来当做基酒调制各种鸡尾酒，常见的鸡尾酒有特基拉
7月29日消息，据国外媒体报道，随着特斯拉在韩国的成功，现代汽车加速转向电动汽车，以挑战特斯拉。在韩国的电动汽车市场，特斯拉与现代汽车竞争激烈，但目前特斯拉在该市场上占据主导地位。今年上半年，特斯拉电动汽车在韩国的销量同比大增逾1500%，其在电动乘用车市场的份额也提升到了43.3%。今年6月份是特斯拉在韩国取得业绩最好的一个月，其Model 3击败了现代的科纳EV，以及宝马和奥迪的高端车型。现代汽车一直是?
早段时间，特斯拉伤害工厂与《和平精英》开展了一波“空投”联动。先是该公司分享了一张在上海工厂的空投箱的照片，而后玩家们又可以在游戏中体验特斯拉虚拟门店。在正式版海报中，《和平精英》 方面展示了靛紫色的 Model X，没想到引发了不少潜在车主对特斯拉的喊话，希望该公司能够为真车也提供这一配色选项。
针对特斯拉否认和拼多多合作的声明，拼多多回应称：已经和宜买车官方旗舰店核实，车子是正品的特斯拉，补贴也是真的。而对于为什么车子比官方便宜，宜买车官方旗舰店回应称这是该店铺推出的秒杀活动，只有 5 台黑色的并且不支持分期，只能线上全款支付裸车价后送车上门，没门店覆盖地区存在运费。
针对拼多多平台宜买车汽车旗舰店推出的2019 款特斯拉Model3万人团购活动，特斯拉发布声明否认与宜买车或拼多多就该团购活动有任何合作，也未与宜买车或拼多多有过任何形式的委托销售服务，亦未就此次团购活动向宜买车或拼多多销售过任何特斯拉生产车辆。拼多多回应凤凰网科技表示，已经与商家核实，车子是正品的特斯拉，补贴也是真的。此前，拼多多平台上的宜买车汽车旗舰店上线了“特?
我们经常说“投资有风险”其实，理财平台最大的风险，就是大家投资了自己并不了解的理财，平台不正规暴雷跑路，让我们血本无归。想要安心理财，我..
王者荣耀S20赛季已于今年7月初打响，随着“战事”愈发激烈，各类专业游戏手机也纷纷登场，其中，就包括7月下旬ROG玩家国度在2020发布会上正式推出..
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近日，权威市场调研机构IDC发布了关于 2020 年Q1 季度的全球可穿戴设备市场报告，报告显示当季全球可穿戴智能设备总出货量为 7260 万部，同比增长..
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得益于互联网技术的发展，越来越多的理财方式及产品走入了寻常百姓家，同时，随着国民经济的增长，不少投资者希望通过投资理财的方式来实现资产增..
据小鹏汽车方面介绍，今年 7 月份，小鹏P7 实现单月交付量 1641 台，成为造车新势力中规模交付启动速度最快的车型。7 月 17 日，小鹏汽车在北京、..
“人生没有白走的路，每一步都算数，所有的付出都将获得回报，只是早晚而已。”这是齐洪涛一直信奉的人生信条。齐洪涛是黑龙江克东县人，早些年一..
2018 年 4 月 13 日，初代黑鲨游戏手机发布。对于彼时的手机市场而言，人们并没有对这个全新的品类过多的关注，毕竟当时手游在人们的眼中还只是简..
随着互联网信息化时代的来临，互联网科技助力公益慈善事业迈向了新的阶梯，互联网公益时代开辟了公益慈善发展的新路径，推动着公益慈善向全民化、..