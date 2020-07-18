宅家无聊？这个网站可以让你“窥视”别人家窗外景色

尽管全球部分地区正在慢慢重新开放，但国外旅行仍受到广泛限制。不过有了这个新网站，你可要愉快的看着别人家窗外有美丽的“风光”了。

Window-swap这个小网站只有一个目的，“打开世界的某个角落的窗户。”用户只要点击页面中间的按钮，就会直接切换到全球某一户人家窗外风景图片，只要继续点击，就会切换成另外一张照片。

这个网站是怎么来的呢?疫情期间，新加坡一家创意公司老板索娜莉·兰吉特和她的丈夫厌倦了呆在家里，只能从自己的窗户看风景。于是他们创建了一个网站，让网友们可以看到别人家窗外的风景。

Window-swap上每张照片的左上方会显示提交者的名字，右上方是提交者的位置，这样浏览者就能大概知道自己看的是哪里的风景。有些照片还有一些私人物品，比如别人窗边的枕头、盆栽、杯子等等，让人有机会“窥视”他人隐私世界。

另外，屏幕上不仅展示静态图片，用户还可要提交 10 分钟的视频，比如可以看到别人家窗外几只快乐的小狗在嬉戏的场景。

兰吉特夫妇表示，目前已经有已经有 500 多人向网站提交视频，大约 100 人成功上传了他们的视频。

这种坐在电脑前，点击点击鼠标就能看着别人家窗外风景的感觉还真不错。如果你也想体验一下，可以点击这里访问Window-swap。(fastcompany)