吉林省网信办处理41家“问题网站” 因存在诈骗等有害信息

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吉林省网信办处理41家“问题网站” 因存在诈骗等有害信息

2020-05-21 19:32 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 5月21日 消息:今日，吉林网信办公众号“网信吉林”发文称， 2020 年 1 至 4 月份，吉林省网信办及省内各地网信部门持续开展网络生态治理专项行动，依靠网络举报线索与网上自主巡查，依据《网络安全法》《互联网新闻信息服务管理规定》《网络信息内容生态治理规定》《互联网用户公众账号服务管理规定》等法律法规和规章，共计处置“问题网站” 41 家。

按照国家网信办要求，吉林省网信办针对省内网站存在的涉嫌论文侵权问题，严肃约谈 2 家网站负责人，要求其切实履行网站主体责任，立即清理违规内容，开展深入整改;

违规，违约，禁止，停播，黑历史

针对网民举报的“字母圈”“新大赢家”“小黄鸭”等 7 家网站和APP存在大量色情、诈骗、赌博类有害信息的问题，会同省通信管理局及时采取注销备案、停止接入等处置措施，有效防止了黑产业链向吉林省网络空间蔓延;

针对个别自媒体平台账号备注混乱的问题，指导长春市网信办严肃约谈“今日头条吉林省运营平台”负责人，责令其全面排查、立即整改;

针对“潮歌网”“延边生活网”“Duangduang笑”“kinki(辣白菜)”“Sorun”等网站、微信公众号和客户端违规转载境内外新闻和视频的问题，指导吉林市网信办、延边州网信办、通化市网信办、松原市网信办对 25 家网站平台负责人进行了约谈、警告，并关停注销 6 家假冒网站。

此外，吉林全省各级网信部门还查实并向相关单位移交处理举报线索 37 条，确保全省网络执法工作沟通顺畅、协调有力。

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