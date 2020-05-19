联想杨元庆两会建议：加快设备换代步伐 提高“居家生产力”

站长之家(ChinaZ.com) 5月19日 消息：今日，联想集团董事长兼CEO杨元庆，围绕建设新一代互联网医疗健康平台、推动信息产品消费、大力发展“5G+工业互联网”、推动新基建和智慧经济建设、推动制造业高质量发展等热点领域，结合自身的产业实践，今年将向十三届全国人大三次会议提交六份建议。
在5G+工业互联网方面，杨元庆建议，加大智慧基建力度，支持民营企业积极参与各地工业互联网、5G、智慧城市等数字基础设施建设，提升公共服务能力，加速培育复合型人才，加强新学科建设，适当增加相关专业招生名额，同时加大高端人才引进力度，实现产业人才集聚。
互联网医疗方面，杨元庆建议，加快建设覆盖“家庭+社区+医院+科研机构”的新一代互联网医疗健康平台，依托互联网、大数据、人工智能等新一代信息技术，综合运用数字化、智能化、智慧化技术成果，打破医疗健康领域现有行业条块壁垒，实现家庭端、社区端、医院端、科研端数据共享。
在教育方面，杨元庆建议，解决贫困地区教育信息化硬件短板，加强教学与学习设备供给，保障贫困学生拥有基本信息化学习工具，能平等获取优质教育资源，缩小数字鸿沟。
此外，杨元庆还建议，鼓励、支持企业和家庭的信息产品消费需求，加快智能设备升级换代步伐，提高“居家生产力”，支撑远程办公、在线学习等。