CNNIC第45次互联网发展报告：中国网民规模9.04亿 手游用户占比近6成

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CNNIC第45次互联网发展报告：中国网民规模9.04亿 手游用户占比近6成

2020-04-28 09:23 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 4月28日 消息：今天，中国互联网络信息中心(CNNIC)发布了《中国互联网络发展状况统计报告》(以下简称：《报告》)。《报告》显示，截至 2020 年 3 月，我国网民规模为9. 04 亿，互联网普及率达64.5%。其中，网络游戏用户规模达5. 32 亿，占网民整体的58.9%;手机网络游戏用户规模达5. 29 亿，占手机网民的59.0%。

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报告显示， 2019 年全年共有 1570 款游戏通过审核上线运营，其中，《王者荣耀》、《梦幻西游》和《PUBG MOBILE》均进入全球用户支出排名前十。受疫情影响，移动游戏、电脑端游戏下载量、游戏内消费等均创新高，网络游戏产业在营收方面迎来较快增长。

此外，在线教育、在线政务、网络支付、网络视频、网络购物、即时通信、网络音乐等用户规模均在疫情期间有了较大增长。

数据显示，截至 2020 年 3 月，我国在线教育用户规模达4. 23 亿，较 2018 年底增长110.2%;我国网络购物用户规模达7. 10 亿，较 2018 年底增长16.4%;我国在线政务服务用户规模达6. 94 亿，较 2018 年底增长76.3%。

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