CNNIC第45次互联网发展报告：中国网民规模9.04亿 手游用户占比近6成

教育，一直是当今社会绕不开的话题。而覆盖从学前至高中整年龄段的基础教育，则是整个产业的重中之重。随着移动互联网技术的发展，基于基础教育的在线教育趋势渐热，高速增长背后，基础教育市场对于在线教育的刚需表现明显。数据来源：艾媒咨询作为在线教育主要的承载终端，手机和平板近年来大热，然而随市场需求的日益增长，既能满足不同年龄段学生使用，又能够被挑剔的80、 90 后家长认可的产品更为难得。或正是看到了这一市场空