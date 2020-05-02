IWantThatFlight：把一个脚本变成一个月入11万美元的网站

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IWantThatFlight：把一个脚本变成一个月入11万美元的网站

2020-05-02 08:35 · 稿源：站长之家

站长之家注：Garth建立了许多网站，其中之一就是航班对比网站IWantThatFlight。早在 2001 年，还没有一种比较简单的航班比较方法。因此，他决定编写一个简单的脚本来比较一些航空公司。从SEO开始工作，成千上万的访问者开始访问他的网站。Garth现在每月收入超过110， 000 美元。下面我们通过采访，可以了解一下Garth在创办IWantThatFlight的过程中带来哪些启发。

您好，Garth!您的背景是什么，目前正在从事什么工作?

我叫Garth Adams。这些年来，我建了很多网站——sudoku.com.au、accountantlist.com.au、netlaw.com.au、卡卡罗、还有最近的旅游网站iwantthatflight.com.au。我 45 岁，住在澳大利亚墨尔本。我在家工作几天，其余时间和团队的其他 2 位成员在一个很好的合作空间里工作。

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您的创业背景故事是什么?您是如何提出这个想法的?

我一直对计算机很感兴趣，我从小学起就一直以这样或那样的形式学习编程。我一直很喜欢它的创造性和速度。你可以一开始什么都不做，在几小时或几天内就有一些值得展示的东西。

您建立IWantThatFlight的动机是什么?

我最初是在 2001 年提出这个想法的。那时，还没有一种比较航班的简便方法，所以我写了一个简单的脚本来比较澳大利亚国内航线提供服务的 3 家航空公司。那时候我我全职在一家铁路基础设施公司工作，晚上才有空写脚本。

后来，Sudoku出现了，我有幸购买了sudoku.com.au。Sudoku在全球范围内非常庞大，我的网站每天的访问量迅速上升到50，000。我辞掉工作，全神贯注于数独游戏。我在谜题周围编写了社区功能，并在其高度上举办了世界各地的现实生活聚会。然而，所有美好的事物都结束了，Sudoku在 2 年后降温，流量下降了。我不想回到其他公司工作，因此四处寻找其他事情。在几次错误的开始后，我抛弃了IWantThatFlight.com.au，从那以后就一直在努力工作。

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您是如何建立IWantThatFlight的?

最初的脚本只花了几天时间，一年后我才将其设置为公共域。我给朋友们发了一封邮件，让他们试用一下，但用户界面被证明“很难”。我要求人们留下他们的电子邮件地址，我会把找到的最便宜的航班发电子邮件给他们。我在这个格式上挣扎了一段时间，然后放弃了它，转而使用实时结果。

您发展业务的营销策略是什么?

你说得出来的，我都试过了。我在SEO方面很早就取得了成功，所以几年来我把所有的精力都花在这上面。SEO对于B2C网站来说有着巨大的流量，但是你要花大量的时间来为搜索引擎而不是用户改进网站。我也尝试过免费赠品、会员，社交平台范围太大，Adwords费用太高，传统的公关公司效果不明显。

您如何采用这些策略?

SEO非常适合带来流量，还可以让您定位正确的流量“排序”。您可以定位接近渠道购买部分的搜索字词。Facebook具有出色的定位能力和成本优势，相对于Adwords，您可以进行类似的定位，但价格昂贵得多。

你认为那种方式作用最小?

传统公关。我花了数千美元在一家公关公司，他们在报纸上被提及过几次，，但并没有增加我们注意到的流量或者带来其他效果。

谷歌广告关键词。这是旅行搜索的杀手区，Expedia，Booking和Kayak等公司将竞标价格推得很高，以至于我发现无法通过Adwords赚钱。

您什么时候注意到iwantthatflight网站有前景？

这个网站作为一个附属项目，已经搁置了几年。直到我的主网站(sudoku.com.au)开始衰落，我才决定在iwantthatflight.com.au投入更多时间，看看它是否能通过SEO有所改善。幸运的是，这是在 2006 年左右，有两件事情对我十分有利：

1.澳大利亚的旅游领域竞争并不激烈。现有的大企业才刚刚开始注意到互联网，没有来自海外公司的竞争。

2.当时做SEO会简单的多。

实际上，一旦流量开始增加，你就会感觉是工作起来很放松。

您是否发现任何特别有用或有利的东西?

能够写代码。不会编程的在线小企业主被迫要么利用离岸机构省钱，要么花更多钱聘请本地程序员。离岸编码器可以省钱，但要求你有更好的文档规范，质量不能保证，时间线通常要长得多。本地化改善了这些地区，但通常要昂贵得多。

您面临的最大挑战和克服的障碍是什么?

大约在 2013 年，我意识到SEO不再适合我了。我与价值数百万甚至数亿美元的公司竞争，这些公司的整个部门都专注于SEO。我正在慢慢失去我的排名，通过把我所有的时间都花在SEO上，IWantThatFlight.com.au在可用性和特性方面落后于竞争对手。

我需要放弃SEO，并找到一种方法来推广IWantThatFlight.com.au。我与论坛合作，找出访问者想要什么，对哪些内容反映最大。

IWantThatFlight最大的缺点是什么?

航班搜索已经饱和，一些大公司拥有大部分的市场。我们面临的挑战不仅在于提高你的市场份额，还在于说服供应商与你合作。这些供应商通常也比较小，而且资源有限，他们更愿意和大公司一起合作。

在构建和发展IWantThatFlight的过程中，您犯过的最严重的错误是什么?

从哪里开始?幸运的是，没有什么事情证明太痛苦了。这是面试过程中没有经过实际测试就招聘的第一名，然后在招聘之后不得不让员工离职。

这个过程还是比较幸运。但是有时候在面试过程中没有经过实际测试就录用员工，然后在录用后不得不马上解雇员工。

如果你有机会以不同的方式做事，你会怎么做?

“创建、修复、更新网站并不等于营销”。作为一个程序员，你可能会认为如果我添加了这个功能、修复了这个bug等，这样就能对市场营销有帮助，这是错误的。你必须对网站营销、业务和未来发展做一个统筹的计划。

本文编译自failory，原文标题IWantThatFlight： Turning a Script into a +$110，000/Month Site

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