AI新用途！英特尔推出一项人工智能项目可监测珊瑚礁健康状况

站长之家(ChinaZ.com) 4月23日 消息: 为了纪念地球日，英特尔与埃森哲咨询公司、菲律宾非营利组织Sulubaaï环境基金合作推出了一项名为Corail项目，这是一个人工智能平台，主要用来检测和分析珊瑚礁的复原力。

自 2019 年 5 月推出以来，这个项目已经收集了 40000 张菲律宾潘加塔兰岛周围珊瑚礁的图像，研究人员通过这些图像实时评估了珊瑚礁的健康状况。一旦试点项目获得成功，那么Corail项目就可以用来监测世界上更多的濒危珊瑚礁种群。那么Corail项目具体是怎么操作的呢?

据介绍，Corail项目一开始会部署一个浮标，浮标上配备船用级太阳能电池板、电池和一个信号传输设备(如WiFi或者4G)，以及在泊绳安装一个摄像头。浮标上的计算由树莓Pi和英特尔神经计算芯片 2 来完成，而岸上的PC计算芯片则由英特尔Arria 10 FPGA来处理图像。

要部署浮标需要搭建一个人造混凝土礁，也就是苏禄礁假体，可以为不稳定的珊瑚碎片提供强有力的支撑。英特尔称，苏禄礁假体融合了会生长和扩展的活珊瑚碎片，还为鱼类和海洋生物提供了栖息地。Corail项目捕捉到的图像通过运行在树莓Pi上的Azure应用程序定期从相机传输到PC上。

未来，Corail项目团队计划部署一个更先进的AI分类模型，他们还在考虑使用红外摄像机，这样可以进行夜间拍摄，并改造该平台来研究热带鱼的迁徙速度和人类水下区域的入侵情况。

科学家还利用其它技术来保护珊瑚，此前研究人员在澳大利亚大堡礁的濒死的珊瑚上放置了水下扬声器，播放取自健康珊瑚礁的录音，以吸引鱼群到珊瑚退化的地方去栖息。研究发现，这一做法能够吸引鱼群，帮助修复受损珊瑚礁。（venturebeat）