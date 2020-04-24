在家隔离无聊还能这样玩！他们通过P图假装自过得很嗨皮

站长之家注：为了应对新冠病毒大流行，全球多个国家发布了"居家令"，如果是一个人宅在家里该怎么度过无聊而又漫长的时光呢?有些国外的网友把P图玩出了新花样，假装自己在疫情期间过着相当“热闹”。

Jaan是一个住在德国 20 多岁的大学生，他想出了一个消磨时间的有趣玩法。

本月早些时候，Jaan受网上看到一张图片的启发，接着拿起相机自拍起来。为了拍照，Jaan摆了很多不同的姿势，并且每次拍照都会换上不同衣服以达到更好的效果。

拍完照片之后，Jaan就找身边懂PS的朋友，把所有的照片中自己不同的姿势P在一起，最终效果如下：

作品完成之后，Jaan在reddit 分享照片，取名为：“疫情的第 20 天：我和孩子们仍然很开心”。

事实上，有不少跟Jaan一样的人，通过编辑照片和视频，来转移注意力。

26 岁的Ryan发现隔离的日子太难熬之后，一直在寻找打发时间的方法，所以他决定“复制”一幅自己最喜欢的一副名画。由于没有任何摄影设备，Ryan就直接用自己的手机拍摄照片，拍摄完之后再后期处理，结果画风如下：

Ryan表示：自己一直在努力保持忙碌，只是为了把注意力从当前的形势和所有正在发生的事情上转移开。

Charlemange Aldverera III也从这些名作上的人物获得了灵感。这名 16 岁的菲律宾学生一直通过ps有趣的照片并和朋友们分享来保持联系，以下是他的作品

当然，还有人通过P照片给自己过一个“热闹”的生日。在疫情期间，美国弗吉尼亚州少年Tim没法开派对过生日，但他并不介意，认为这是一个展示团结的好机会。

于是，Tim“举行”了一个很多个自己一起参加的生日，他的作品如下：

Tim将照片分享到reddit上在留言中写道：促使他这么做的原因是想让人们知道，他们并不是唯一一个今年没能举办生日派的人。

注：文章内容编译buzzfeed，原文标题《People Are Copying And Pasting Themselves Into Photos As The Latest Meme About Coronavirus Isolation》