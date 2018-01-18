好站推荐第三百五十一期：Fun市场

网站名称：Fun市场

网站网址：http://www.funshichang.com/

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发现互联网营销案例以及最新最酷的营销神器。

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互联网营销已经成为众多商家推广产品的主要方式之一，如何才能找到适合自己的营销工具呢?本文跟大家分享一个营销工具市场：Fun市场。

Fun市场提供了典型有趣的互联网营销案例，以及案例中使用的营销工具、服务和方法，微信、微博以及现场活动营销，都能在“Fun市场”中找到合适的营销神器。

除了根据案例向用户推荐营销工具以外，Fun市场每天还会推荐一些经过编辑独立评测的营销工具。用户如果有觉得不错的工具推荐的话，还可以自行提交到平台上。

如果你苦于找不到合适的营销工具，或者有不错的工具推荐，那么都可以在这个平台上得到解决。

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