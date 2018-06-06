将影响网站收录、展示、排序？百度搜索上线“极光算法”

站长之家（Chinaz.com）注：近日，百度搜索发布公告称将上线“极光算法”。所谓“极光算法”主要是针对“网站落地页时间因子”、为了让站长主们更加重视网站的落地页时间规范而推出的算法。

据百度方面称，目前有很多 PC 端和移动端的网络落地页存在页面时间标注不清、页面无时间等不利于用户浏览体验的情况。为了改善这一问题，让用户获得更满意的搜索浏览体验。百度方面表示，将会给那些符合落地页时间因子要求、且时效性较高的网页更多的收录和展现机会，同时对不符合的网站减少展现机会。

那么，怎样的“落地页时间因子”才符合百度的“标准”呢？

以下为来自百度官方（原文地址：https://ziyuan.baidu.com/college/articleinfo?id=2210）的《百度搜索落地页时间因子规范》说明：

一、时间因子提交格式

PC和移动端页面仅支持JSON-LD格式提交时间因子。

*注意：若没有开通熊掌号，appid可选择“否”

二、时间因子字段命名

*要求：移动站要求同时提交熊掌号appid，提升时间因子可信度；PC端暂时不要求提交熊掌号appid。

三、页面提交时间因子规范

根据不同的页面类型，用户需要参考的时间不同。以下根据不同的页面类型，建议优先提交不同的时间。

1、首页

包含主要网站首页（如新浪首页、网易首页）、分频道首页（如新浪体育频道）等。该类页面的特征是，具有多种内容，多种链接，内容更新较快，提供最新更新时间即可。

2、列表页

该类页面与首页类似，也是具有多种内容，多个链接，页面整体更新较快，需要提供最新更新时间。专题页是一种特殊的列表页，一般是对同一事件的优质内容聚合页面，除更新时间外，专题页的发布时间也很重要。

3、详情页

该类页面主要是内容型页面，包括文章详情页、视频播放页、小说章节内容详情页等，这类页面在发布后，大部分更新较少，用户主要关注发布时间。

问答、论坛等具有交互的详情页比较特殊，需要提供更多的内容，详见下表。