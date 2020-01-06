消息称百度或禁止推广SEO搜索类别关键词

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站长之家(ChinaZ.com) 1月6日 消息:近日，有网友爆料百度竞价即将开始实行禁止推广SEO搜索优化业务，将严打SEO黑帽、SEO黑产、SEO优化等业务推广。
据爆料显示，未来百度竞价全面下架清理SEO搜索优化业务，直接纳入百度竞价广告禁推政策，在继封杀医疗业务推广之后，SEO搜索优化也面临被全面封杀。
不过，目前百度官方论坛没有给出明确回复，尚不确定消息是否属实。
声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载
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