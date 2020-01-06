“扫一扫”分享到微信

见闻

消息称百度或禁止推广SEO搜索类别关键词

2020-01-06 10:15 稿源：站长之家  0条评论
撤稿纠错

站长之家(ChinaZ.com) 1月6日 消息:近日，有网友爆料百度竞价即将开始实行禁止推广SEO搜索优化业务，将严打SEO黑帽、SEO黑产、SEO优化等业务推广。

据爆料显示，未来百度竞价全面下架清理SEO搜索优化业务，直接纳入百度竞价广告禁推政策，在继封杀医疗业务推广之后，SEO搜索优化也面临被全面封杀。

不过，目前百度官方论坛没有给出明确回复，尚不确定消息是否属实。

202001031055_973.jpg

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

相关文章

相关热点

人造肉 食物 食品

“人造植物肉”国标正在制定中 专家：有利于规范、培育市场

· 人造肉 食物 食品
AppleTV+ 苹果 HBO

苹果聘请 HBO 前 CEO 加入 Apple TV+ 负责制作原创内容

· AppleTV+ 苹果 HBO
GalaxyS11 三星折叠屏手机 三星发布会 外闻

三星确认将于2月11日举办新品发布会，Galaxy S11将亮相

· GalaxyS11 三星折叠屏手机 三星发布会
AI软件 人工智能 美国禁令 外闻

美国新规限制AI软件出口到中国 包括无人机、卫星等软件

· AI软件 人工智能 美国禁令
手机靓号 司法拍卖 391万买手机号

391万买一个手机号 网友：三四线城市买套房它不香吗？

· 手机靓号 司法拍卖 391万买手机号
海底捞 海底捞服务 海底捞火锅

海底捞试点“请勿打扰”，顾客可以选择拒绝各种热情服务

· 海底捞 海底捞服务 海底捞火锅
李彦宏 百度 李彦宏给员工发肉饼

李彦宏给员工发肉饼 当场被百度员工土味情话撩倒

· 李彦宏 百度 李彦宏给员工发肉饼
女主播 网络诈骗 直播

男子迷恋女主播4个月转账百万 对方竟是中年油腻男

· 女主播 网络诈骗 直播
淘宝店主 P图 圣诞

淘宝店主一毛钱帮p小红帽 一天接到几百单，忙到关店

· 淘宝店主 P图 圣诞
雷军 手机屏保 息屏签名功能 小米CC9Pro

雷军出席第四届楚商大会晚宴 桌上手机屏保亮了

· 雷军 手机屏保 息屏签名功能
查看更多
﻿

编辑推荐

小米第一款双模 5G 手机 Redmi K30 5G 明日首卖，1999 起

[见闻]· 01月06日

阿里云上线正版图片库,包年只要360元

[见闻]· 01月06日

手机QQ上线新功能 可显示对方实时电量

[见闻]· 01月06日

数字资源组织向ICANN发出提交关于出售.org的检查要求

[见闻]· 01月06日

消息称百度或禁止推广SEO搜索类别关键词

[见闻]· 01月06日

7成快递员月收入在5000以下 月入过万者不到一成

[数说]· 01月06日

人造植物肉国标正在制定中 专家：有利于规范、培育市场

[见闻]· 01月06日

苹果聘请 HBO 前 CEO 加入 Apple TV+ 负责制作原创内容

[见闻]· 01月06日

关闭