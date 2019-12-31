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水滴筹：2019年有4亿人次在平台献爱心，募集款超130亿

2019-12-31 20:07 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 12月31日 消息：今天水滴筹平台公布了2019年度爱心数据，官方表示2019年全年共有4亿人次通过水滴筹平台贡献爱心，募集的款项超过130亿元。

水滴筹 (1)

水滴筹数据显示，2019年前10贡献爱心最多的省市是广东、浙江、江苏、山东、四川、河南、福建、湖南、河北、北京;按照城市来排名的话，前20贡献爱心最多城市为：北京、深圳、重庆、上海、广州、东莞、天津、成都、杭州、西安、泉州、苏州、佛山、贵阳、南京、临沂、惠州、保定、合肥、江门。

另外广东人献爱心次数超过 5000 万次，总额超过 17 亿元;上海人单次献出的爱心最多，人均单次赠与金额超过 100 元。

通过平台求助的患者中，女性占39%，男性占61%。年龄大约 60 岁的老人群体占24.0%，婴幼儿童(0- 11 岁)为5.1%，青年群体(19- 35 岁)13.6%，中年群体(36- 59 岁)54.7%。

求助患者中年纪最大的 99 岁，来自安徽阜阳市，年纪最小的只有 47 天，来自山东青岛市。另外水滴筹还提供了两例求助案例，2019 年，山东省立医院的一名 3 岁的烧伤患者得到了48559 名爱心人士的帮助，成为平台上聚集了最多爱心救助的案例之一，福建省一名 90 后危重产妇在 2 小时 39 分，迅速筹满 50 万元，成为平台筹款最快速的案例之一。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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