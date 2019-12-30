Uber以31亿美元收购竞争对手Careem获埃及监管机构批准

站长之家(ChinaZ.com) 12月30日 消息:据路透社报道，埃及监管机构已批准Uber以 31 亿美元收购该地区竞争对手Careem)，此前有关机构同意了Uber提出的一系列承诺，旨在减少对竞争对手的伤害。

这项收购是在两家公司经过 9 个多月的断断续续谈实现的，预计将于 1 月份完成，具体时间取决于埃及多个地区的监管部门的批准。埃及人口激增至 1 亿，是中东地区最大的打车服务市场。虽然Careem将成为Uber的全资子公司，但该仍将继续作为独立品牌运营，独立管理。

该公司将不得不放弃与合作伙伴和中介机构的排他性协议。它还将把最常见的Uber X和Careem Go等级的票价涨幅(不含通胀)限制在10%以内。与此同时，峰时价格不能超过正常价格的2. 5 倍，而且每年不能用于30%以上的旅行。

Uber发言人表示：“我们欢迎埃及竞争管理局(ECA)批准Uber即将收购Careem的决定。”。"Uber和Careem将联手为埃及各地的乘客、司机和城市带来非凡的成果."