“扫一扫”分享到微信

见闻

Uber以31亿美元收购竞争对手Careem获埃及监管机构批准

2019-12-30 16:47 稿源：站长之家  0条评论
撤稿纠错

站长之家(ChinaZ.com) 12月30日 消息:路透社报道，埃及监管机构已批准Uber以 31 亿美元收购该地区竞争对手Careem)，此前有关机构同意了Uber提出的一系列承诺，旨在减少对竞争对手的伤害。

uber (3)

这项收购是在两家公司经过 9 个多月的断断续续谈实现的，预计将于 1 月份完成，具体时间取决于埃及多个地区的监管部门的批准。埃及人口激增至 1 亿，是中东地区最大的打车服务市场。虽然Careem将成为Uber的全资子公司，但该仍将继续作为独立品牌运营，独立管理。

该公司将不得不放弃与合作伙伴和中介机构的排他性协议。它还将把最常见的Uber X和Careem Go等级的票价涨幅(不含通胀)限制在10%以内。与此同时，峰时价格不能超过正常价格的2. 5 倍，而且每年不能用于30%以上的旅行。

Uber发言人表示：“我们欢迎埃及竞争管理局(ECA)批准Uber即将收购Careem的决定。”。"Uber和Careem将联手为埃及各地的乘客、司机和城市带来非凡的成果."

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

相关文章

相关热点

百度 Apollo 百度自动驾驶 自动驾驶牌照

百度Apollo获得北京首批40张自动驾驶载人测试牌照

· 百度 Apollo 百度自动驾驶
生物传感器 传感器 传感器应用 外闻

科学家发明迄今最小无需电池的生物传感器 仅为0.9毫米

· 生物传感器 传感器 传感器应用
格力折叠屏手机 格力手机 董明珠

格力申请的折叠式屏幕手机专利已成功授权

· 格力折叠屏手机 格力手机 董明珠
孟晚舟 华为 任正非

孟晚舟退出华为全资子公司董事 关联企业16家

· 孟晚舟 华为 任正非
女主播 网络诈骗 直播

男子迷恋女主播4个月转账百万 对方竟是中年油腻男

· 女主播 网络诈骗 直播
淘宝店主 P图 圣诞

淘宝店主一毛钱帮p小红帽 一天接到几百单，忙到关店

· 淘宝店主 P图 圣诞
雷军 手机屏保 息屏签名功能 小米CC9Pro

雷军出席第四届楚商大会晚宴 桌上手机屏保亮了

· 雷军 手机屏保 息屏签名功能
自拍 自拍腕 自拍照

自拍多了小心生病！医生：接诊腕管综合症患者增加三成

· 自拍 自拍腕 自拍照
阿里巴巴 植发 年终福利

阿里员工年终发植发福利 网友：太过真实

· 阿里巴巴 植发 年终福利
李佳琦 高晓松 公益直播 李佳琦给高晓松涂口红上热搜

李佳琦给高晓松涂口红上热搜 网友：那画面太美我不敢看

· 李佳琦 高晓松 公益直播
查看更多
﻿

编辑推荐

淘小铺免费开放注册 已有近百万人开通

[要闻]· 12月30日

大众研发充电机器人 可在停车场里自动找到需充电汽车

[动态]· 12月30日

腾讯理财通90后报告：微商成90后第三大收入来源

[数说]· 12月30日

百度Apollo获得北京首批40张自动驾驶载人测试牌照

[见闻]· 12月30日

科学家发明迄今最小无电池生物传感器 仅为0.9毫米

[见闻]· 12月30日

孟晚舟退出华为全资子公司董事 关联企业16家

[见闻]· 12月30日

继折叠屏手机专利之后 格力折叠式屏幕手机专利正式授权

[见闻]· 12月30日

Redmi K30 瑞兽礼盒版上架：120Hz 流速屏，售价 1729 元

[见闻]· 12月30日

关闭