华为Mate之父李小龙：服从公司安排全球调派是华为的传统

站长之家(ChinaZ.com) 12月29日 消息:12 月 28 日，北京大学经济学者李子阳@李子暘Lee 发微博对上交大过去响应号召搬迁到西安培养出很多人才一事十分感慨。对此，华为手机产品线副总裁、华为Mate之父李小龙转发微博并评论表示，员工服从公司安排全球调派是华为的传统。

李子阳在微博表示，“ 1950 年上交大响应上级号召，搬迁到西安，很快就落实了。现在西安交大也很牛了，出了很多人才。这种决策，今天做不到了吧。”

随后，父李小龙转发并评论道，“ 2011 年，我们从上海研究所转移一部分产品到西安研究所开发，几百研发工程师分乘火车飞机不同交通工具奔赴西安，大部分人在西安工作了几年后才回到上海，还有一部分至今仍然留在西安。”李小龙强调道，“服从公司工作安排全球调派，也是华为的传统。”

据悉，华为目前有 19.4 万员工，业务遍及 170 多个国家和地区，设有 36 个联合创新中心， 14 个研究机构，服务 30 多亿人口。尽管华为一直面临美国禁令的困扰，不过近日任正非接受外媒采访，华为有决心而且有能力成为全球第一大智能手机销售商，但需要花费些时间。他透露，华为将在 2020 年开始回归海外市场。