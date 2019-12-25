“扫一扫”分享到微信

见闻

华为 MatePad Pro 青山黛/丹霞橙套装正式开售：麒麟 990+2K 屏

2019-12-25 11:05 稿源：站长之家  0条评论
撤稿纠错

站长之家(ChinaZ.com) 12 月 25 日消息：今天华为终端官方微博宣布，MatePad Pro 青山黛、丹霞橙套装今天上午 10:08 正式发售，内含 M-Pencil 和华为一体式智能磁吸键盘，售价 4999 元（8GB+256GB WiFi 版）。

6d9f761bly1ga86zkqopij20u01hcqv9.jpg

华为 MatePad Pro 搭载 7nm 工艺的麒麟 990 处理器，采用 3D 石墨片立体散热，搭载四声道环绕立体声，还是全球首款无线充电平板，支持 15W 正向无线充电与 7.5W 反向无线充电。

MatePad Pro 配备分辨率为 2560×1600 的 10.8 英寸屏幕，具有 90% 屏占比与 4.9mm 等距微边框，拥有 16:10 长宽比与 DCI-P3 色域覆盖，PPI 为 280，对比度为 1500:1，通过莱茵低蓝光认证。

华为(HUAWEI)MatePad Pro10.8英寸麒麟990影音娱乐办公全面屏平板电脑6GB+128GB WIFI(夜阑灰)
京东自营
￥3299

华为 MatePad Pro 采用了全新视觉设计，支持 EMUI 10 智慧分屏。通过碰一碰、扫一扫、靠近发现，华为平板 MatePad Pro 可实现多屏协同，手机屏幕能分身至平板，文件可双向拖拽传输，将平板变成手机的虚拟外设。

此外，MatePad Pro 还配备了 HUAWEI M-Pencil 手写笔，支持磁力吸附与无线充电，充电 1 小时可续航 10 小时，还拥有 4096 级灵敏压感。在熄屏状态下，笔尖轻点屏幕即可开启速记。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

相关文章

相关热点

大疆无人机 大疆专利 大疆相机 外闻

大疆申请了一款“无人车”专利，看起来像迷你火星漫游车

· 大疆无人机 大疆专利 大疆相机
黑洞照片 5G 量子霸权 环球科学 2019年十大科学新闻

2019年十大科学新闻出炉：黑洞照片、5G、量子霸权上榜

· 黑洞照片 5G 量子霸权
火车票 春运 12306 抢票

除夕火车票明日开售 或将迎来抢票高峰期

· 火车票 春运 12306
统一推送联盟 vivo iQOO

vivo、iQOO 手机已完成统一推送联盟适配

· 统一推送联盟 vivo iQOO
雷军 手机屏保 息屏签名功能 小米CC9Pro

雷军出席第四届楚商大会晚宴 桌上手机屏保亮了

· 雷军 手机屏保 息屏签名功能
自拍 自拍腕 自拍照

自拍多了小心生病！医生：接诊腕管综合症患者增加三成

· 自拍 自拍腕 自拍照
阿里巴巴 植发 年终福利

阿里员工年终发植发福利 网友：太过真实

· 阿里巴巴 植发 年终福利
李佳琦 高晓松 公益直播 李佳琦给高晓松涂口红上热搜

李佳琦给高晓松涂口红上热搜 网友：那画面太美我不敢看

· 李佳琦 高晓松 公益直播
雷军 马云 互联网大佬 互联网大佬年度爆笑瞬间

2019互联网大佬年度爆笑瞬间 哪个老板最可爱？

· 雷军 马云 互联网大佬
朋友圈 朋友圈屏蔽 奇葩规定

员工曝光奇葩公司规定：朋友圈屏蔽同事罚款100元

· 朋友圈 朋友圈屏蔽 奇葩规定
查看更多
﻿

编辑推荐

工信部核发新号段：190、197、196、192开头

[见闻]· 12月25日

这个微型3D打印“大卫”雕像高度仅为1毫米 还原度惊人

[见闻]· 12月25日

王思聪尚有1条限制消费令未撤销 此前已撤销3条

[见闻]· 12月25日

优衣库用机器人分装T恤 工厂基本实现全自动化

[见闻]· 12月25日

2019年十大科学新闻出炉：5G、量子霸权上榜

[见闻]· 12月25日

iPhone XR成为2019年3季度全球销量最佳的智能手机

[数码]· 12月25日

除夕火车票明日开售 或将迎来抢票高峰期

[见闻]· 12月25日

vivo、iQOO 手机已完成统一推送联盟适配

[见闻]· 12月25日

关闭