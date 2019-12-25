华为 MatePad Pro 青山黛/丹霞橙套装正式开售：麒麟 990+2K 屏

站长之家(ChinaZ.com) 12 月 25 日消息：今天华为终端官方微博宣布，MatePad Pro 青山黛、丹霞橙套装今天上午 10:08 正式发售，内含 M-Pencil 和华为一体式智能磁吸键盘，售价 4999 元（8GB+256GB WiFi 版）。

华为 MatePad Pro 搭载 7nm 工艺的麒麟 990 处理器，采用 3D 石墨片立体散热，搭载四声道环绕立体声，还是全球首款无线充电平板，支持 15W 正向无线充电与 7.5W 反向无线充电。

MatePad Pro 配备分辨率为 2560×1600 的 10.8 英寸屏幕，具有 90% 屏占比与 4.9mm 等距微边框，拥有 16:10 长宽比与 DCI-P3 色域覆盖，PPI 为 280，对比度为 1500:1，通过莱茵低蓝光认证。

华为 MatePad Pro 采用了全新视觉设计，支持 EMUI 10 智慧分屏。通过碰一碰、扫一扫、靠近发现，华为平板 MatePad Pro 可实现多屏协同，手机屏幕能分身至平板，文件可双向拖拽传输，将平板变成手机的虚拟外设。

此外，MatePad Pro 还配备了 HUAWEI M-Pencil 手写笔，支持磁力吸附与无线充电，充电 1 小时可续航 10 小时，还拥有 4096 级灵敏压感。在熄屏状态下，笔尖轻点屏幕即可开启速记。