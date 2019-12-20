由于对谷歌的不信任，Facebook正开发自有操作系统替代安卓

站长之家(ChinaZ.com) 12月20日 消息:为了不让Oculus或AR眼镜这类型的产品受制于谷歌Android系统，现在Facebook正开发自有操作系统。

据techcrunch报道，Facebook正让微软Windows NT的联合创作者马克·卢科夫斯基(Mark Lucovsky)从头开始为其构建操作系统，当然Facebook的智能手机应用仍将可在Android上使用。

通过迁移到自家的操作系统，Facebook就能更自由的将社交互动(以及渴望的隐私)更深地植入其设备中。这也可以防止谷歌与Facebook之间出现分歧破坏其产品路线图。Facebook向techcrunch表示，这项工作的重点在于AR 眼镜需要什么。它正在探索多种可能性，包括与其他公司合作或构建专门用于增强现实的自定义操作系统。

同时，迁移到自有操作系统另一个益处是增加Facebook被迫分拆的难度，尤其当Facebook在未来的AR眼镜上采用Instagram品牌。

目前，Facebook已经为AR/VR团队设立了新办公室，以加大硬件建设。该办公空间有7. 2 万平方米，可容纳 4000 名员工。据称，该公司AR/VR团队将在 2020 年下半年搬到新办公室。此外，Facebook还透露，它计划开放一个面向公众的体验性空间，这可能是第一个Facebook品牌的永久性空间，任何人都可以前往参观。