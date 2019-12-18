超罕见的任天堂Play Station原型机将于明年2月份拍卖

站长之家(ChinaZ.com) 12月18日 消息:据tnw报道，一台超级稀有甚至可能是第一无二的任天堂Play Station原型机主人透露，该设备将于明年 2 月份拍卖。那么这台历史感十足的设备有怎样的来历呢?

在 20 世纪 80 年代末，任天堂和索尼达成了一项协议，计划共同推出一款以光碟为游戏载体的新世代游戏机，并称为“Nintendo Play Station”。之后，任天堂却和Phillips建立了更有利的合作伙伴关系，和索尼的合作最终告吹了。

因此，当时两家公司仅制造了几台任天堂PlayStation原型机(具体数量未明)，以在交易时用作原型和演示工具。在合作失败后，这些原型机应该被销毁。但在 2015 年，一台原型机出现在Reddit平台上。

那么这台设备怎么被保留下来的呢?原来当时负责与任天堂建立关系的前索尼高管Olaf Olafsson一直保留着该设备，后来他成为了一家名为Advanta的信用卡公司的总裁时。Advanta公司遭遇破产并进行资产拍卖，一个名为Terry Diebold人出价 75 美元买下了含有原型机的拍卖品。之后，Diebold的儿子在清楚这台设备来历后，便把图片上传到Reddit上。

Diebold曾拒绝出售这台游戏机，不过随着这款设备的曝光价值倍涨，他在 10 月份首次透露了出售意向。目前已经确定任天堂Play Station原型机将于明年 2 月 7 日拍卖，你觉得它会值得多少钱呢?拍卖网址可点击这里查看。