爱奇艺回应庆余年超前点播争议：未来将做好相关工作

站长之家(ChinaZ.com) 12月17日 消息:继腾讯视频之后，爱奇艺方面也对《庆余年》超前点播争议作出了回应，爱奇艺副总裁戴莹表示，我们的初衷是想满足用户更多元的内容需求，但可能没太做好，未来希望能更多考虑到用户的心理，做好排播的设计和告知工作。

在此之前，腾讯视频副总裁王娟对此回应称，为了满足用户的观影需求，腾讯视频在不断探索付费模式的创新，以更贴合用户的深层次需求。对会员的告知、对他们的消费心理不够体贴，这是我们的bug，是我们做得不好的地方。未来腾讯视频将进一步优化并提升会员的服务体验，给大家带来更多优质的内容与贴心的服务。

12 月 13 日，腾讯视频、爱奇艺视频针对庆余年推出了VIP超前点播服务，在VIP抢先看 6 集的基础上，会员再交 50 元可在更新时多看 6 集。对此，人民日报评论称，VIP之外设置VVIP，额外掏钱才能享受超前点播，视频网站是在制造焦虑诱发用户消费，在此前购买VIP的协议中是否有这个约定?如果没有标明，这种额外收费的行为，实际是对消费者权益的侵犯。