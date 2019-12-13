春运首日火车票售出1256.1万张 候补购票兑现率达74%

站长之家(ChinaZ.com) 12月13日 消息:据中国新闻网报道，昨日，铁路部门公布了春运首日车票数据称，当日全国铁路共售出车票1256.1万张，其中铁路12306网售出1062.5万张、电话订票售出0.4万张，铁路12306网络售票占总售票量的84.6%。铁路12306网售出的车票中，网站售出117万张，占网售车票11%;手机客户端售出945.5万张，占网售车票的89%。候补购票订单兑现13.3万笔、车票15.1万张，兑现率达74.0%。

昨日， 2020 春运首日车票正式开抢。 2020 年铁路春运自 1 月 10 日开始， 2 月 18 日结束，共 40 天。 12306 方面表示， 2020 年铁路春运期间， 12306 售票系统的日稳定售票能力将从 1500 万张提高到 2000 万张，并实现电子客票在全国高铁线路的基本覆盖。

此外， 12306 昨日还宣布将12306 网购火车票业务办理时间延长，自 2019 年 12 月 12 日起， 12306 网业务办理时间由6：00-23： 00 延长至6：00-23：30，在此期间旅客可在 12306 网站和“铁路12306”APP办理购票、改签、退票、候补等业务。

国家铁路集团预计，春运期间铁路预计发送旅客4. 4 亿人次，同比增加 3257 万人次，增长8.0%。