苹果iOS 13.3出现BUG 熊孩子可绕过“通讯限制”功能

站长之家(ChinaZ.com) 12月13日 消息:苹果iOS 13. 3 于本周正式发布，并在“屏幕使用时间”引入了“通讯限制”功能，让家长可以限制孩子通讯交谈时间。

不过外媒CNBC发现这一功能存在几个BUG，并不能限制孩子通过电话、FaceTime或者短信与陌生人交谈。

这一“通讯限制”原本包括禁止孩子添加新联系人功能，但是如果默认情况下联系人没有存储在iCloud上，那么这一功能也就不能发挥作用了。

报道称，如果未知号码发短信给孩子的电话，那么孩子就可以将选择将这个号码添加到他们的联系人中。添加该号码后，孩子可以给该人打电话，FaceTime或发短信给该人。

此外，孩子们还可以通过与iPhone配对的 Apple Watch来绕过这些保护措施。如果他们命令 Apple Watch上的Siri发短信或拨打任何号码，无论是否在联系人列表中，Siri都会执行命令。

对此，苹果方面回应表示，“仅在使用非标准配置设置的设备上会出现此问题，并且可以使用解决方法。我们正在研究一个完整的修复程序，并将在以后的软件更新中发布它。”

官方建议，目前要解决这一问题的方法是，强制联系人与iCloud同步。操作为：打开“设置”应用，向下滚动到“联系人”，选择“默认帐户”，然后将其更改为iCloud。