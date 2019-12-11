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聚划算宣布淘宝双12上线“百亿补贴” 部分货品低至五折

2019-12-11 16:17 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 12月11日 消息：今日，聚划算宣布淘宝双12“百亿补贴”正式上线，而且后续也会成为常态化活动。此次百亿补贴首期上线的包括iPhone、戴森吹风机、任天堂游戏机等数十款顶级“尖货”。

其中，iPhone11 价格低至 4499 元，戴森V8 吸尘器仅为 2099 元，在淘宝双 12 期间，部分货品价格低至五折。

对此，大聚划算事业部总经理刘博表示，通过百亿级别的真金白银补贴，让聚划算上的品质正品做到最低价，让消费者真正买到便宜的品牌正品。

QQ截图20191211162709.jpg

  2019 淘宝双 12 分会场入口一览：

• 主会场，最高 1212 元淘宝超级红包(每天 3 次，点此立拆红包 )

• 精选会场类 - 天猫超市

• 数码家居类 - 潮流数码 品质家电 | 大家电

• 服饰鞋靴类 - 潮流男装 | 时髦女装 | 品质男鞋 | 流行女鞋 

• 居家生活类 - 生活百货

• 美妆母婴类 - 美妆个护 | 箱包配件 | 母婴潮品 | 童装玩具 

淘宝双 12 活动时间：

预热： 12 月 01 日 -12 月 11 日

售卖： 12 月 12 日

根据官方公布的双 12 节奏， 12 月 1 日至 12 月 11 日为活动预热期，淘宝每天会主推一个好玩的主题，为用户集中展示有趣的特色商品和内容， 27 个行业的不同商品、 300 多个细分的会场的商品将集中展现，包括淘宝和天猫的食品、健康、母婴、美妆个护、汽车、服饰、消电、家装、天猫超市、天猫国际等全品类商品参加。

2019 双 12 天猫年终盛典官方活动（官方活动页面链接）：

2019 天猫双 12 年终品牌盛典，官方正品，品质好货，全品类参与包括：天猫主会场、天猫国际、各行业主会场&分会场等 ，同时还有万券齐发、前n优惠、买就返等横向会场，点此前往。

• 预热期： 12 月 8 日~ 12 月 11 日

8 日开始发放购物津贴，双 12 当天可用，每满300-30;每天可抢大额神券及品类券、品牌券，部分商品最高 24 期免息;

8 日- 11 日前N件预热，限时超级秒杀：双 12 当天 0 点开始限时限量抢爆款折上 5 折起，在双 12 活动价基础上直降。

8 日- 12 日万券齐发，双 12 可使用。抢券享折上折;抢百亿店铺券、 1 元抢大牌神券。

• 正式期： 12 月 12 日

全天狂欢，跨店满减、无门槛店铺红包，优惠商品疯狂买。

点击查看：2019 天猫12. 12 年终品牌盛典-天猫主会场官方链接

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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