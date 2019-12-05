李国庆公开致信俞渝：我依然坚持我的底线

站长之家(ChinaZ.com) 12 月 5 日消息：今天晚间，李国庆在微博再次发声，公开致信俞渝，称两人婚姻历经二十年，但现在已经无法继续。

李国庆信中称，「你精心算计离婚财产」，「但我依然坚持我的底线：不揭露任何人（特别是你的）私生活。」

此前当当网首席执行官俞渝发布致凤凰网高级副总裁刘春的公开信。在公开信中，俞渝称刘春在 12 月 1 号请李国庆去凤凰会客厅，「用拆烂污的话题，再次送他上热搜，太过分了！！」

以下为公开信全文：

前当当总裁李国庆致现当当总裁俞渝的公告公开信

俞渝总裁：

不知我还能不能再称你一句曾经亲爱的妻子。

看了你给刘春的公开信。既然又污蔑诽谤我，我只好回应。

当当事业说成功也好，说起起伏伏也好，让我们俩的人生除了家庭生活以外，工作也是密不可分。全中国也没有哪几对夫妻像我们纠缠得如此亲密或深入。十年相爱相杀也好，相濡以沫也好，我们有两个爱的结晶-儿子和当当。

我们结婚前，彼此共同做过人生规划。

我说，我要给你提供才华的舞台，预算，董事会第一次决议要你回家时，我拒绝了。因为我有承诺。

你说，答应我要生 3 个孩子（当年俞渝持有绿卡）。但后来你更属意于事业，只要一个孩子。我也尊重你的决定。就像在 23 年的婚姻中，我几乎尊重你一切决定。你要我让姐姐哥哥全部离开当当，我做了。三个月就遣散。你多年一直说：没有李国庆就没有当当，没有当当就没有俞渝今天。你不断对外人说：李国庆是天下最好的爸爸，也是好丈夫。每次你要我给股份，我都给了。只有一次，为出售公司我真急了，在你面前掀翻了桌子。这是我不对。我道歉过。今天再道悔一次。

我经常在家，看着阿姨做好晚饭，等你回家再吃。不管多晚都等。这个细节我坦诚说出来时，被网民嘲笑为软饭男，其实是我每天早上就去上班，然后晚上 9 点下班。你是习惯下午去上班，所以我们晚餐会晚。但，再晚，我也会等。因为那是一天最温馨的时刻。

从结婚的那一天起，我从来没想过离婚。我信任你。把一切都交给你。

所有，你让我签名的文件，我看也不看，就会签名。真的，那时候你拿给我我的死刑判决书我也会签的。

喜悦，荣耀，成功分享给你，我的秘密，紧张，甚至过失也倾吐给你。你也曾经发生过，因为，这个世间，除了父母，你就是我最亲密的人。

现在，我们终于分道扬镳。

我在 20 年的婚姻里肯定不完美，我也一次次去咨询过我的心理医生，著名的专家某博士，我们也一起去过。

我对这个世界，没有什么提防之心。我对钱，也没有那么多的欲望。想到什么就说什么，想结识什么人就结识什么人，没有性别的分别心，也没有阶层的分别心。大家都认为管我借钱很容易。你应该记得，我 40 岁生日宴会上，一次性地烧掉了三十多张借条，都是历年来各种朋友来借的。

在别的企业家身上，一次又一次给老婆分割股份的事，不会这么轻易发生。因为你一直是我最信赖的枕边人，我对朋友不计较，还能对你计较吗？

20 年当当， 5 年前，我主动离开当当的权力中心，两年前被踢出当当。我隐忍一年半到今年 7 月。我一老汉，还是想创业，再次创立了早晚读书。今年 7 月为早晚读书活下去才要求当当分红给我 3000 万，你否决。又要求公司借我 3000 万（以我股权质押），你也断然拒绝。融资变现更是一拖再拖。

我们的婚姻历经二十年，但现在已经无法继续。

婚姻的离合，企业的股权，都有合法畅通的解决之道，我们也正在走这个通道。

你领着当当，我做自己的早晚读书。

你是百亿企业的掌舵者，我刚刚重新创业，你要发展，我也要生存。

为了经营和宣传企业，或为了让法庭感到你支持者甚众，你需要流量我理解。

我的小企业早晚读书也需要我去参加各种活动，但我已经吸取教训，在刘春对我的采访里，我并不吐槽你哪怕是一句话，甚至不为自己再去辩白澄清。你我纷争，刘春和我普通的企业访谈，刘春谈你的择偶标准何以又触怒你？被当众骂骂“拆烂污？”

要说拆烂污，你这半年，一直才是“拆烂污”达人吧？在你对媒体讲述的故事中，我已然是彻底的烂人，渣人，还不够污了吗？

不，你觉得不够。

又发现我二十年前被人敲诈骗子索勒的一封信件，企图证明我行为不端。然而，如果我真的错了，我怎么敢把这样的信交给你，和你合计？并共同决定聘请律师。事实上那是个被辞退的小混混，穷极无聊，看我们事业刚刚起步，投机敲诈而已。我没想到你一直留着这封信。抓住一个借口，就抛了出来。

可是，俞渝，我们都是站到了时代浪潮上的创业者，也都是受过高等教育的人。

难道二十年的夫妻情分，二十年的商业合伙人，最终要以互相对媒体爆黑料，编排花边新闻各自组队互殴吐槽绘声绘色描写“按法律规定不予显示的”的情节来解决我们的离婚问题吗？

如果“告别”是以翻婚的坟墓边角，编织耸人听闻的密辛腥闻，来泼墨抹黑对方，获得宰割对方的利器特权，那我们真的失去了我们倡导的价值观底线。才真真亵渎了当对初生的诺言，和并肩战斗的情谊和我们共同度过的二十多年的时光。也是对社会资源的巨大浪费，和人伦关系，公序良俗的巨大破坏。更是对法治精神的蔑视。

俞渝，我曾经亲爱的妻子，法院庭审中，你和律师慨然说“感情没有破裂”，所以不同意离婚。今天你再向媒体抛出二十年前的旧信。而且你知道我是受害人。你精心算算计离婚财产！但聪明反被聪明误，你这样做只是增加了情感破裂证据。但我依然坚持我的底线：不揭露任何人（特别是你的）私生活。

爱与恨，请静虑密藏。

“把你的影子，

加点盐

风干

等老的时候

下酒”

从此，法律的归于法律，情感的归于专有，企业归于经营。生活归于宁静。

新年在即，我们与往事干杯。与未来畅饮。

可好？

提前祝所有吃瓜群众新年吉祥，万事通达。吃瓜快乐！

前当当总裁，早晚读书总编辑李国庆