罗永浩在老人与海发布会公布新身份：Sharklet公司“首席忽悠官”

站长之家(ChinaZ.com) 12月3日 消息:今天晚上，罗永浩「老人与海」黑科技发布会在北京工业大学奥林匹克体育馆举行。发布会上，罗永浩介绍了受鲨鱼皮启发、具备抗菌能力的微分子结构产品Sharklet(鲨纹)。

注：图片来自发布会直播截图

据悉，Sharklet表面结构的颗粒尺寸是 2 微米，相当于一根头发丝的1/ 50 的宽度。 当前，它已经在一些医疗用品上使用了，比如导尿管。罗永浩表示，Sharklet能够抑菌有三个原因：第一个原因：接触面积小，所以不易附着;第二个原因是细菌掉到了宽 2 微米，高 3 微米的沟壑中，所以当你碰触到物体表面时，大大减少了你与细菌接触的概率。第三个原因是，细菌卡在只有 2 微米宽的沟壑，和细菌的胖瘦差不多，它很想分裂，但最后只能精神分裂。

罗永浩在发布会上还称，他现在是Sharklet公司的全球合伙人和“首席忽悠官”。

另外，在发布会上，罗永浩还自曝已不在限制消费名单。事实上，在 11 月 25 日，辰阳电子和锤子数码已达成还款协议，首期还款 100 万已到位，罗永浩限制高消费已被取消。