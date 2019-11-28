明年1月见！三星发布Android 10升级计划：S10系列首发

站长之家(ChinaZ.com) 11月28日 消息:一直以来，三星更新手机系统的速度都比较慢，其用户想体验最新Android系统都需要等较长的时间。好消息是，今天上午，三星正式发布了“Android 10.0(Q OS)系统升级计划”，明年 1 月份Galaxy S10 系列用户就能体验Android 10 系统了。



根据三星官方给出的升级时间表显示，三星Galaxy S10、三星Galaxy S10+、Galaxy S10e等机型将在 2020 年 1 月更新，而三星Galaxy Note10 系列、三星Galaxy Note9 以及三星Galaxy A40s等机型则会在 2020 年 2 月更新系统。三星Galaxy S9、Galaxy S9+等要到明年 3 月份才会更新。另外，Galaxy Fold则要等到 2020 年 5 月才能升级。

值得一提的是，官方提示，升级计划可能因开发进度、测试结果及所在地区而异，如果到时候后出现延迟更新的情况也就不足为奇了。

以下为具体升级计划时间表：