任正非：没有谷歌华为也能成为世界第一 只是需要时间

站长之家(ChinaZ.com) 11月28日 消息：据观察者网报道，近日，任正非在接受CNN采访时表示，没有谷歌，华为也能成为世界第一，这不是问题，只是需要更多时间。目前，微软已经获得向华为出售软件许可，而谷歌的申请是否通过，还没有确切消息。

11 月 19 日，美国商务部官网发布公告称，将再度延长对华为的临时许可 90 天。美国商务部表示，已经开始为一些美国公司颁发许可证，允许其重启对华为的部分销售，美国企业大约提交了 300 份许可申请，大约有一半已经获得批准。

11 月 21 日，微软宣布，公司已经获得了向华为出售软件的许可。在华为 11 月 25 日发布的MateBook D系列笔记本中，华为表示该笔记本仍将使用Windows10 操作系统。

此前，任正非在接受采访时曾表示，如果美国不能开放安卓系统，我们只能自己承担生态的建设，生态建设不是短时间可以完成的，估计要两、三年时间才能完成。

华为终端 CEO 余承东曾表示，鸿蒙系统已经基本准备就绪，但我们不会先去使用它，因为我们还考虑到相关决定和合作。如果我们的手机继续不被允许使用谷歌服务，明年 3 月发布的华为 P40可能会使用鸿蒙系统。

此外，有报告预计，华为自主操作系统鸿蒙将在 2020 年取得2%的市场份额(全球范围)，成为当前全球第五大操作系统。