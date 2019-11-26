荣耀MagicBook新品发布：搭载DDR4内存 售价3299元

站长之家(ChinaZ.com) 11月26日 消息:在今天荣耀V30 发布会上，荣耀还发布了荣耀笔记本电脑MagicBook以及MagicWatch等新品。

据悉，MagicBook14 采用4.8mm微边距，比上一代窄0.4mm，触控板面积增加了11%，轻约1.38KG。MagicBook15 配备15.寸全面屏，重量达1.53Kg。新款MagicBook笔记本搭载了AMD Ryzen 3700U处理器，并提供了更强劲的散热能力。

在电池续航方面，荣耀MagicBook笔记本电脑采用了56Wh电池，配备Type-C接口，可为手机充电。此外，隐藏式摄像头、指纹式电源键的设计，既方便又安全。

此外，官方还推出了MagicWatch2 新品，搭载麒麟A1xi芯片，可实现稳定的远距离蓝牙连接，典型场景续航可达 2 周，可以监测游泳心率、筛查睡眠呼吸暂停风险、搭配交通卡、门禁卡和支付宝

具体售价情况如下：

Windows版本：

MagicBook 14

R5+8GB+512GB3899 元

R7+8GB+512GB 4199 元

MagicBook 15

R5+8GB+512GB3899 元

科技尝鲜版(Linux)：

MagicBook 14

R5+8GB+512GB3599 元

R7+8GB+512GB 3899 元

MagicBook 15

R5+8GB+256GB3299 元

R5+8GB+512GB3599 元