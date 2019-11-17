华为发布网络安全立场声明：用事实为自己辩护 从未有过严重安全漏洞

站长之家(ChinaZ.com) 11月17日 消息：今天，华为在海外官网发布了《Huawei releases its position paper on cyber security(华为网络安全立场声明)》，这份声明阐述了公司关于网络安全的理念和政策，以及华为对于网络安全问题的看法与解决方案。声明指出，文件目的是帮助政府，行业和其他利益相关者正确分析问题并找到有效的解决方案。



华为认为，如今网络安全与太多问题交织在一起，很难理清真相，所以在这种情况下，让事实说话，用事实为华为辩护是最合理的办法。

华为表示，网络安全涉及诸多因素和利益相关者。全行业、全社会的协作方式对于加强每个人的系统网络安全治理至关重要。对此，华为提供了加强网络安全的 2 条建议，如下：

1、政府和行业组织应共同努力，以创建统一的网络安全标准。这些应该是技术中立的标准，同样适用于所有公司和网络。

2、一旦有了统一的网络安全标准，我们就应该全面进行独立的验证。第三方安全验证机制将确保任何与网络安全相关的结论均基于事实而非感情。

华为官方还强调，网络安全是华为的首要任务。我们致力于支持客户网络的安全和稳定运行。过去 30 年，华为在全球 170 多个国家和地区开展业务，为全球 30 多亿人提供服务。我们的设备从未造成大规模的网络故障，我们也从未经历过任何严重的网络安全漏洞。华为将继续为电信和ICT行业提供安全和高质量的服务。