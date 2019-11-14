微博发布2019年第三季度财报：净营收4.678亿美元 同比增长2%

站长之家(ChinaZ.com) 11月14日 消息：今日，微博发布了截至 2019 年 9 月 30 日的第三季度未经审计的财务报告。财报显示， 2019 年微博第三季度净营收4. 678 亿美元，较上年同期的4. 602 亿美元增长2%。 2019 年第三季度归属于微博的净利润为1. 462 亿美元，上年同期为1. 653 亿美元。

其中， 2019 年第三季度广告和营销营收4. 125 亿美元，较上年同期的4. 093 亿美元增长1%。 2019 年第三季度增值服务营收为 5530 万美元，较上年同期的 5090 万美元增长9%。 2019 年第三季度运营盈利为1. 725 亿美元，上年同期为1. 620 亿美元。 2019 年第三季度非运营盈利 530 万美元，上年同期非运营盈利为 4290 万美元。

此外，财报还显示， 2019 年 9 月微博月活跃用户数为4. 97 亿，较上年同期净增约 5100 万。月活跃用户数中约94%为移动端用户。 2019 年 9 月平均日活跃用户数为2. 16 亿，较上年同期净增约 2100 万。

微博预计， 2019 年第四季度按去年同期汇率计算的净营收年对年增幅在0%至3%之间。