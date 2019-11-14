何小鹏谈财务自由后什么感觉：很痛苦 会有一些空虚彷徨

站长之家(ChinaZ.com) 11月14日 消息：今日，小鹏汽车董事长何小鹏接受了网易新闻《小冠军》栏目的采访，在采访中，何小鹏表示，在有更多的财务之后，可能会有一些顾及。何小鹏称，有一次和高德集团总裁俞永福去吃7块钱快餐，因为怕被别人认出来，对企业形象有影响，只能偷偷吃。

此外，何小鹏还表示，在财务自由之后，会很痛苦，因为你不知道你的下一个目标是什么，会有一些空虚，一些彷徨。何小鹏称，自己在有钱之后，会在酒上面舍得投入一点，此外，自己还买过一条远洋船，但这其实也不过是开拓人生视野的一个玩具。

昨日，小鹏汽车宣布成功签署C轮融资，总金额为 4 亿美元。此次引入新晋战略投资伙伴小米集团，同时还获得了招行、中信以及汇丰银行等多家中外银行总额达数十亿人民币无抵押信用贷款。

何小鹏表示：“C轮融资不仅吸引了新的战略投资者，比如小米集团，并且也得到了小鹏汽车许多现有股东的大力支持，这是对我们关于智能汽车赛道长期战略、执行能力以及审慎务实商业模式的再次认可。无论是股权融资，还是中资和外资银行的授信，都说明了在经济逆风和全球市场不确定性的大环境下，投资人对于小鹏汽车战略选择和执行能力的肯定。”