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携号转网今天开启试运营 30号前正式施行

2019-11-10 16:19 稿源：站长之家  0条评论
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运营商、移动、联通、电信

站长之家(ChinaZ.com) 11月10日 消息:今天开始，三大运营商开始试运营自由携号转网。目前试携号转网期间，三大运营商暂时只接纳从别家转入到自己网内的用户，转出的并不支持，需要等到月底正式功能启动。根据工信部方面提出的说法，携号转网将在本月 30 号前正式施行。

按照三大运营商给出的携号转网时间表来看，具体你将会分为三个阶段的工作进行执行，天津、海南、江西、湖北、云南这五个试点区域目前已经完成试验，可以直接进行携号转网。据工信部公布的数据显示，截至 9 月底，在这 5 个试点省市中，一共有 290 万人办成“携号转网”。而从 11 月 10 日至 25 日，其他 26 个省市等也将会开启试运行携号转网; 11 月 30 日前将会实现全国范围内正式运行携号转网!

据了解，目前如果你想实现型号实际上需要满足以下的这几个条件：首先需要进行实名制;其次是需要跟之前的运营商结算相关的费用，让号码处于正常使用的状态;此外是入网的时间需要达到 120 个自然日以及不能够是合约机，办理了绑定宽带或者家庭网等服务的手机号也不能够办理;最后188、157、170/ 171 这几个虚拟运营商号段开头的是不能办理携号转网的。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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