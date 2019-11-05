国家烟草专卖局对推广和销售电子烟开展监管 并进行专项部署

站长之家(ChinaZ.com) 11月5日 消息：据新华社报道，今日，国家烟草专卖局透露，各级烟草专卖监管部门对电子烟监管进行专项部署，多措并举，对通过互联网推广和销售电子烟的行为开展监管。

负责人表示，截至目前，部分电子烟企业已经在自建网站撤销了电子烟产品销售链接，十余家电商平台已下架全部电子烟产品，更多的电子烟生产、销售企业和电商平台已明确表态将严格按照通告要求及时关闭电子烟互联网销售网站、客户端和店铺，下架电子烟产品，撤回通过互联网发布的电子烟广告。但部分电商平台仍将电子烟作为“双十一”促销产品，消费者依然可以在线上购买电子烟产品;一些社交媒体上仍有大量电子烟相关账号和信息。

该负责人介绍，重点地区烟草专卖监管部门正在与相关执法部门联合约谈主要电商平台，督促其及时关闭电子烟店铺，下架电子烟产品。烟草专卖监管部门还将建立全网动态监测机制，加强网络监测，全面检索互联网电子烟产品相关信息。

11 月 1 日，国家烟草专卖局、国家市场监督管理总局发布了《关于进一步保护未成年人免受电子烟侵害的通告》。通告称，各类市场主体不得向未成年人销售电子烟。任何组织和个人对向未成年人销售电子烟的行为应予以劝阻、制止。自本通告印发之日起，敦促电子烟生产、销售企业或个人及时关闭电子烟互联网销售网站或客户端;敦促电商平台及时关闭电子烟店铺，并将电子烟产品及时下架;敦促电子烟生产、销售企业或个人撤回通过互联网发布的电子烟广告。