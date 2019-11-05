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扫黄打非：8个色情漫画网络平台被查 抓捕犯罪嫌疑人19名

2019-11-05 20:48 稿源：站长之家  0条评论
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扫黄打非 (1)

站长之家(ChinaZ.com) 11月5日 消息：今日，扫黄打非发文称，今年以来，“扫黄打非”部门大力开展“净网2019”“护苗2019”专项行动，通过市场检查、网络监测及发动群众举报，对网上网下涉未成年人“黄”“非”线索进行深挖，强化案件查办，做到除恶务尽，坚决打击妨害未成年人身心健康的不法行为。 11 月 5 日，全国“扫黄打非”办公室从各地近期破获或办结的“护苗”类重点案件中筛选 3 起公布简要案情，曝光危害少年儿童的不法行为。

其中，在“净网2019”专项行动中，浙江省杭州市公安机关开展针对性工作，通过互联网巡查，发现紫漫、啃漫星族、偷阅公众号、圣灵论坛等 8 个色情漫画网络平台涉嫌传播淫秽物品。对该线索，警方立即开展调查取证，迅速查清色情漫画网络平台的组织架构、资金流向，获取关键证据。 2019 年 8 月中旬，由杭州市公安局网警分局、杭州市公安局西湖区分局、杭州市公安局下城区分局、杭州市公安局萧山区分局组成的专案组，出动警力在杭州本地以及全国七省开展统一抓捕，共对 19 名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施，缴获涉案淫秽色情漫画数据近3T。

经查，紫漫等色情漫画网络平台犯罪团伙，在境外服务器上搭建网站，并在境外漫画网站获取淫秽色情漫画，之后通过在小说、电影、游戏等各种网络平台植入弹窗广告进行推广，以诱导网民充值付费阅读的方式牟利。 8 个色情漫画网络平台拥有注册会员近百万人，其中70%为 18 周岁以下的未成年人，涉案资金超 2000 万元。在被抓获的犯罪嫌疑人中， 90 后占大多数，其中有人在互联网公司工作，下班后兼职运营色情漫画平台。

目前，案件在进一步查办中。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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