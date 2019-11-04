江苏一公司被贾跃亭罗永浩欠款 合计超4400万元

站长之家(ChinaZ.com) 11月4日 消息：近日，据中国执行信息公开网显示，丹阳市人民法院于 2019 年 09 月 04 日对罗永浩实施限制消费令。而事情的缘由是因为，江苏辰阳电子有限公司被锤子科技拖欠 370 余万元充电器货款。

值得一提的是，该公司也曾是乐视供应商，被欠款4050万元。据中国裁判文书网显示，申请人江苏辰阳电子有限公司与被申请人乐视致新电子科技(天津)有限公司、乐视移动智能信息技术(北京)有限公司、乐视控股(北京)有限公司买卖合同纠纷一案，申请人于 2017 年 7 月 5 日向法院申请财产保全，请求冻结被申请人乐视致新电子科技(天津)有限公司、乐视移动智能信息技术(北京)有限公司、乐视控股(北京)有限公司银行存款人民币 4050 万元或查封其等值的其他财产，并已提供担保。

针对此事，该公司拒绝回应。资料显示，江苏辰阳电子有限公司是专业生产和研发开关电源适配器、充电器、移动电源、LED驱动(恒压/恒流)电源、线性电源、高低频变压器等产品的制造商。

11月2日，针对被列入“老赖”名单一事，罗永浩回应称：“自 2018 年下半年出现经营危机以来，锤子科技最多时欠了银行、合作伙伴和供应商约 6 个亿的债务。在过去的 10 个月里，我们已经还掉了 3 个亿左右的公司债务，我个人也以各种方式筹款帮公司还了其中的数千万。即便公司因不可抗力被彻底关掉，个人也会以“卖艺”之类的方式把债务全部还完。”