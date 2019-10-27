苹果警告：iPhone5请在11月3日前升级到iOS10.3.4

站长之家(ChinaZ.com) 10月27日 消息:9to5mac 消息，苹果向iPhone5 用户发出了警报，苹果称，在11月3日之前，用户需要更新到iOS 10.3.4，以“继续使用App Store、iCloud、电子邮件、网络和其他服务”。

早于今年 7 月份的时候，苹果就向旧款的 iPhone 和 iPad 推送了 iOS 10.3.4 和 iOS 9.3.6 来修复 GPS 时间翻转的问题。但是对于 iPhone 5 这款设备来说可能会更加严重，苹果正在对仍使用旧系统的 iPhone 5 设备发出警告，告知 iPhone 5 用户需要在 11 月 3 日前更新至 iOS 10.3.4，否则设备将无法运行，亦无法完整连接到互联网，包括浏览网页、电子邮件、iCloud 和 App Store 等服务都会受到影响。

同时，若在 11 月 3 日到来后还未进行更新的话，设备届时将无法进行 OTA 更新和 iCloud 备份，只能连接到电脑通过 iTunes 进行还原。