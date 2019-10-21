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荣耀赵明：首款 5G 手机荣耀 V30 将于下个月发布，同时支持 NSA 和 SA

2019-10-21 15:06 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 10 月 21 日消息：在第六届世界互联网大会期间，荣耀总裁赵明表示，「5G 时代，年轻人应该拖着世界往前走。」在演讲过程中，赵明透露，荣耀首款 5G 手机荣耀 V30 将于下个月发布，这是一款真正的全国通、全网通 5G 手机，同时支持 NSA 和 SA。

华为，荣耀，赵明

他提到，荣耀 V30 不止是一款手机，而是一个年轻人全场景智慧生活的中心，可以让年轻人提前体验更多未来创新场景。赵明称，虽然目前可以重构我们生活形态的应用尚未出现，但是 5G 时代的杀手级应用离不开两大关键技术，超级算力和超级联接。

据悉，荣耀 V30 将搭载麒麟 990 5G 处理器，这是业界首款旗舰级 5G SoC 全集成芯片，采用台积电 7nm+ EUV 极紫外光刻工艺打造，集成多达 103 亿个晶体管，是业界第一个破百亿的移动 SoC，但同时板级面积相比上代最多降低了 36%。

5G 方面，麒麟 990 原生集成 5G 基带，统一支持 2G/3G/4G/5G 各种模式、NSA 非独立和 SA 独立组网模式、TDD/FDD 全频段，支持全网通 5G，上行速率最高 2.3Gbps，下行速率最高 1.25Gbps，叠加 4G LTE 之后更更可达到下行峰值速率 3.3Gbps、上行峰值速率 1.32Gbps。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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