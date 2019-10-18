苹果发布macOS 10.15.1 beta 2：修复一些bug

站长之家(ChinaZ.com) 10月18日 消息:苹果公司在macOS 10.15. 1 的开发上进展相当迅速，并在今天发布了第二个测试版本。目前，在离推出第一个测试版不到一周的时间，macOS 10.15.1 beta2 已经向开发者推送。



据cultofmac介绍，本次更新主要修复本初月发布的macOS Catalina存在的一些漏洞。目前，已经注册开发者可以从苹果开发者官方网站下载macOS 10.15.1 beta 2。

本次macOS 10.15.1 beta2 更新并未有重大的修改，主要是增加了对AMD Navi RDNA架构的支持以扩大可在eGPU机箱中使用的显卡范围。照片(Photos)app还新增了一个选择，允许用户在“全部照片”视图中按“收藏夹”，“已编辑”，“照片”，“视频”或“关键字”进行过滤，还可以选择“View > Metadata > Titles“以在“所有”“照片”视图中启用标题和文件名。‌

苹果未来可能会在新macOS系统版本中添加了对Unicode12 表情符号的支持， 不过目前新的表情仅支持iPhone 和iPad。