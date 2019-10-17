一条龙打击诈骗，支付宝安全实验室推出“152防骗套餐”

站长之家(ChinaZ.com) 10月17日 消息：10月17日，支付宝表示，将继续积极配合公安机关进行诈骗打击，并推出“152防骗套餐”，在行业率先上线“反诈骗法律服务”。目前这一服务已针对假冒客服、刷单兼职、虚假信贷等高发诈骗类型的受骗用户开放。

至此，支付宝安全实验室已实现了在打击电信诈骗上的进一步全链路打通：事前安全教育;事中5大反诈神器进行劝阻;事后2大举措尽力挽回损失，又被称为“152防骗套餐”。

自呼吁“像打击酒驾一样打击诈骗”以来，支付宝已陆续推出 5 个反诈骗神器，包括智能风控AlphaRisk、弹窗提醒、延时到账、安全守护、叫醒热线等，并进行各种线上线下安全教育。

此外，支付宝安全实验室还上线了“反诈骗法律服务”，对于遭遇诈骗并已完成举报的用户，在举报后会提供“法律咨询”入口，由专业律师接听用户来电，免费提供相关法律咨询。目前已针对假冒客服、兼职刷单、虚假信贷等高发诈骗类型开放。

数据显示，试运行期间已成功解决上千名用户的法律难题，目前寻求法律帮助的用户有 8 成集中在追偿嫌疑人、法律诉讼程序相关。