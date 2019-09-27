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工信部：大力推动病毒查杀等网络安全产品演进升级

2019-09-27 16:06 稿源：站长之家  0条评论
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工信部 (2)

站长之家(ChinaZ.com) 9月27日 消息:今日，工信部发文称，为贯彻落实《中华人民共和国网络安全法》，积极发展网络安全产业，工业和信息化部会同有关部门起草了《关于促进网络安全产业发展的指导意见(征求意见稿)》)，现面向社会公开征求意见。

其中，指导意见要求，着力突破网络安全关键技术，大力推动资产识别、漏洞挖掘、病毒查杀、边界防护、入侵防御、源码检测、数据保护、追踪溯源等网络安全产品演进升级，着力提升隐患排查、态势感知、应急处置和追踪溯源能力。加强5G、下一代互联网、工业互联网、物联网、车联网等新兴领域网络安全威胁和风险分析，大力推动相关场景下的网络安全技术产品研发。积极探索拟态防御、可信计算、零信任安全等网络安全新理念、新架构，推动网络安全理论和技术创新。

此外，指导意见还要求，积极创新网络安全服务模式，支持合法设立的认证机构依法开展网络安全认证。大力发展基于云模式的网络安全公共服务平台，提供远程实时在线的漏洞发现、网站防护、抗拒绝服务攻击、域名安全等服务。鼓励基础电信企业和云服务提供商发挥网络资源优势，面向客户提供网络安全监测预警、攻击防护、应急保障等增值服务。鼓励发展面向智慧城市建设、电子政务等领域的网络安全一体化运营外包服务。支持构建基于商用密码、指纹识别、人脸识别等技术的网络身份认证体系。

工信部表示，当前，各种形式的网络攻击、黑客入侵、恶意代码、安全漏洞层出不穷，对关键信息基础设施安全、数据安全、个人信息安全构成严重威胁。网络安全的本质是技术对抗，保障网络安全离不开网络安全技术和产业的有力支撑。


声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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