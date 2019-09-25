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高通CEO：已向华为重启供货 争取建立长期、稳定的合作关系

2019-09-25 15:07 稿源：站长之家  0条评论
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高通

站长之家(ChinaZ.com) 9月25日 消息:据新华网报道，近日，高通CEO史蒂夫·莫伦科夫在接受采访时表示，高通非常看好中国在5G领域的领先势头，希望继续加强与中国伙伴在移动通信领域的战略合作，共同推动全球5G部署和技术创新。目前全球有超过 150 款采用高通5G解决方案的终端已发布或正在设计之中。在已开通5G商用网络的全球市场中，均有高通中国合作伙伴生产的智能终端出现在运营商首推的5G入网终端设备当中。

史蒂夫·莫伦科夫还在采访中表示，高通经过努力已恢复了对华为的产品供货，并将争取建立与华为长期、稳定的合作关系。高通一直在妥善处理美中经贸摩擦对其在华业务的影响，并相信美中经贸摩擦会得到妥善解决。

此前，华为创始人任正非在接受采访时表示，即使没有美国供应，我们可以独立生存的，也能生存得非常好，但是，我们永远对美国公司充满敬仰，很多美国公司是愿意与我们合作的，他们与美国政客有区别的，我们会永远与这些美国公司成为长期的战略伙伴。比如，我们有可以代替高通的零部件，但是50%继续购买高通的，并没有完全使用我们的器件。这是我定的，必须要使用美国器件，不能自己一个人独吞利益。我们永远都会拥抱美国公司，历史的挫折过去以后，会更加考验我们和美国公司的友谊，只有合作起来，才会把人类文明推向新的进步。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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