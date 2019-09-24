宝宝树回应裁员30％：消息不实，请以官方口径为准

站长之家(ChinaZ.com) 9月24日 消息:据界面新闻报道，上周开始宝宝树启动了裁员计划，裁员人数接近总人数的30%，其中技术团队裁员50%，内容运营团队裁员30%。另据知情人士透露，宝宝树创始人兼CEO王怀南已经淡出管理团队并抛售了约 2000 万股宝宝树股份。

对此，宝宝树方面回应称该消息不实，“作为宝宝树集团创始人、董事局主席兼CEO，Allen负责宝宝树战略发展及业务经营管理，致力于为宝宝树的用户、投资人创造长期价值，没有计划在其他任何公司任职，且未曾抛售宝宝树股票。”对于裁员传闻，宝宝树方面表示：公司配合业务发展做组织升级会有正常的人才流动，大规模裁员不属实，目前公司仍在积极招揽技术、商业等领域高级人才。关于公司发展，请以官方口径为准。

公开资料显示，宝宝树成立于 2007 年。 2018 年 11 月 27 日，宝宝树正式赴港上市。据悉，创始人王怀南是宝宝树的第一大股东，持有宝宝树约79.66%股份。截至发稿，宝宝树股价为2. 130 港元，市值为35. 96 亿港元。