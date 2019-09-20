桌面版Chrome 77新增主题定制功能 调整标签栏视图

站长之家(ChinaZ.com) 9月20日 消息:据9to5google报道，日前，谷歌不仅进行了一系列安卓更新，桌面版Chrome也新增了一些功能，最明显的就是可以通过定制化主题设置浏览器外观。



现在对该浏览器定制主题设置最简单的方法是从Chrome Web Store中选择一个主题，这些主题对用户非常友好。

在“New Tab(新建标签)”页面右下角的“Customize(自定义)” FAB上，不再是打开一个菜单修改Chrome背景，而是有一个新的面板。“Background(背景)”允许用户在新标签页自定义设置壁纸，官方提供了多个Chrome背景选择。

“快捷方式（Shortcuts）”页面允许用户在编辑新建标签页面的搜索栏下的网站布局，共有三个选项：我的快捷方式、访问最多的站点和隐藏快捷方式。

定制功能还有一个“颜色和主题（Color and theme）”菜单，用于在桌面上创建Chrome主题。用户可以在 23 个预设主题之间进行选择，也可以启动颜色选择器来选择自己喜欢的颜色。

此外，当用户在桌面版Chrome打开多个网页时，顶部标签栏就会缩小，直到只显示站点的图标。用户可以将鼠标停留在标签位置打开查看内容。现在Chrome将标签栏显示调整为圆形泡沫设计，当鼠标停留在某个标签下，就会显示网页名称和网址，这更易于用户阅读。