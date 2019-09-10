华为：美国政府归还扣留两年货物 因此撤回诉讼

站长之家(ChinaZ.com) 9月10日 消息:今日，华为发文称，近日，美国政府将两年前无故扣押的一批电信设备归还华为公司，从事实上承认了其行为的违法性和随意性。考虑到起诉的理由消失，华为美国子公司于 9 月 9 日提交撤诉申请，撤回今年 6 月针对包括商务部在内的多个美国政府部门提起的诉讼。

据华为介绍，这批设备中包含华为原产于中国的以太网交换机、服务器等产品，原计划在 2017 年 9 月完成在美国加州实验室的测试后运回中国。但设备在转运途中，被美国商务部以可能违反美国出口管制法为由在海关扣押。

在不得已的情况下，今年 6 月 21 日，华为美国公司向美国哥伦比亚特区联邦地区法院发起诉讼，请求法院认定美国政府的扣货行为违法。

以下为华为官方公告原文：

近日，美国政府将两年前无故扣押的一批电信设备归还华为公司，从事实上承认了其行为的违法性和随意性。考虑到起诉的理由消失，华为美国子公司于 9 月 9 日提交撤诉申请，撤回今年 6 月针对包括商务部在内的多个美国政府部门提起的诉讼。同时华为认为，这起扣货事件是美国政府针对华为做出的一系列不正当和不公正行为的体现。

这批设备中包含华为原产于中国的以太网交换机、服务器等产品，原计划在 2017 年 9 月完成在美国加州实验室的测试后运回中国。但设备在转运途中，被美国商务部以可能违反美国出口管制法为由在海关扣押。在此后 20 多个月的时间里，尽管华为反复询问调查进展，但美国政府始终未给出任何决定并一直扣押设备。

在不得已的情况下，今年 6 月 21 日，华为美国公司向美国哥伦比亚特区联邦地区法院发起诉讼，请求法院认定美国政府的扣货行为违法。华为美国公司认为，美国政府迟迟未能就设备是否需要出口许可做出认定，损害了华为美国公司的宪法权利，也违反了行政程序法等法律。

今年 8 月，美国政府书面告知，经过 “长时间的”调查，认定该批设备不需要出口许可，华为公司在转运设备过程中也没有违反美国出口管制法，随后美国政府主动付费将设备退还给华为美国公司。

华为首席法务官宋柳平表示，华为美国子公司事实上赢得了这个诉讼，但是我们对美国政府未能就长时间非法扣押的行为给出任何解释表示非常失望。

华为美国公司在撤诉申请中说，曾书面请求美国政府就 2017 年的扣货依据、 2019 年决定放货的原因以及为何经过两年的时间才得出相关结论做出解释，但目前美国政府仍未提供相关信息。

“这种随意、非法的政府行政行为——不当扣留公司财产且不给出解释，应该为所有在美国从事正常商业活动的公司所警示，更应该被法律严格限制，”宋柳平说。

华为在 9 月 3 日公布的一份媒体声明中，列举了一段时间以来美国政府动用国家机器，滥用司法和行政权力影响华为正常运营的行为，其中第 9 点提到美国政府通过恐吓、拒发签证、扣货等方式，阻挠华为公司正常的商业活动和技术交流。宋柳平也表示，华为将继续通过合法的方式积极维护自身正当权益。