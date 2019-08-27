“扫一扫”分享到微信

见闻

中兴发布2019上半年财报：净利14.7亿元 同比大涨近119%

2019-08-27 20:31 稿源：站长之家  0条评论
撤稿纠错

中兴

站长之家(ChinaZ.com) 8月27日 消息:今日晚间，中兴发布了 2019 上半年财报，数据显示中兴通讯上半年实现营业收入446. 1 亿元人民币，同比增长13.1%;净利润14. 7 亿元，同比大涨118.8%。

其中，中兴通讯国内市场实现营业收入274. 22 亿元人民币，占中兴通讯营业收入的61.47%。中兴通讯国际市场实现营业收入171. 87 亿元人民币，占本集团营业收入的38.53%。运营商网络实现营业收入324. 85 亿元人民币;政企业务实现营业收入47. 00 亿元人民币;消费者业务实现营业收入74. 24 亿元人民币。

研发投入方面，中兴通讯 2019 年上半年研发投入达64. 7 亿元人民币，占营业收入比例为14.5%，较上年同期的12.8%上升1. 7 个百分点。值得一提的是，目前中兴核心通信芯片全部实现自研，累计研发并成功量产各类芯片 100 余种，基于先进的10nm/7nm工艺技术的核心通信芯片已完成设计并量产。

此外，预计 2019 年前三季度将实现归属于上市公司普通股股东的净利润为 38 亿元人民币至 46 亿元人民币。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

相关文章

相关热点

顺丰控股 顺丰控股财报 顺丰控股盈利

顺丰控股上半年净利润达31亿元 总资产810.37亿元

· 顺丰控股 顺丰控股财报 顺丰控股盈利
顺风车 滴滴顺风 滴滴

顺风车安全团体标准获立项，滴滴等企业将参与标准起草工作

· 顺风车 滴滴顺风 滴滴
小爱同学 小爱同学3.0 内测

官博致歉:小爱同学3.0将于9月推送内测安装包

· 小爱同学 小爱同学3.0 内测
小爱同学 小米 小米智能音箱

小爱同学发布致歉声明：将于 9 月推送 3.0 内测安装包

· 小爱同学 小米 小米智能音箱
运营商 基站 网络

运营商装基站被投诉后再拆除 网友：业主喜提“零辐射”小区

· 运营商 基站 网络
蚂蚁森林 手机 支付宝 减肥

280斤小伙玩手机减肥110斤 秘诀竟是蚂蚁森林

· 蚂蚁森林 手机 支付宝
贝索斯 亚马逊 亚马逊雨林 全球网友喊话贝索斯去救火

全球网友喊话贝索斯去救火：你是首富，还以亚马逊命名公司

· 贝索斯 亚马逊 亚马逊雨林
主播 直播 网络直播

00后做直播40天挣2万：称重要的是认同感不是钱

· 主播 直播 网络直播
网络遗产 社交账号 微信 蚂蚁花呗

死后如何处理社交账号？专家：QQ、微信属用户隐私不能继承

· 网络遗产 社交账号 微信
吃鸡游戏 绝地求生

沉迷“吃鸡游戏” 两男子线下偷鸡没吃就被抓

· 吃鸡游戏 绝地求生
查看更多
﻿

编辑推荐

顺丰控股上半年净利润达31亿元 总资产810.37亿元

[见闻]· 08月27日

阿里钉钉发布智能无人前台M2S：可识别10000人

[动态]· 08月27日

京东发布夜间经济报告 上海是全国夜间订单量最高的城市

[要闻]· 08月27日

顺风车安全团体标准获立项，滴滴等企业将参与标准起草

[见闻]· 08月27日

中兴上半年财报：净利14.7亿元 同比大涨近119%

[见闻]· 08月27日

小爱同学官博致歉：3.0变化太大 内测延期到9月

[见闻]· 08月27日

值得采纳！微软：使用多因素认证阻止了99.9%账户攻击

[见闻]· 08月27日

阿里靖捷：星巴克每日新增会员50%来自阿里

[见闻]· 08月27日