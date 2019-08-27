中兴发布2019上半年财报：净利14.7亿元 同比大涨近119%

站长之家(ChinaZ.com) 8月27日 消息:今日晚间，中兴发布了 2019 上半年财报，数据显示中兴通讯上半年实现营业收入446. 1 亿元人民币，同比增长13.1%;净利润14. 7 亿元，同比大涨118.8%。



其中，中兴通讯国内市场实现营业收入274. 22 亿元人民币，占中兴通讯营业收入的61.47%。中兴通讯国际市场实现营业收入171. 87 亿元人民币，占本集团营业收入的38.53%。运营商网络实现营业收入324. 85 亿元人民币;政企业务实现营业收入47. 00 亿元人民币;消费者业务实现营业收入74. 24 亿元人民币。

研发投入方面，中兴通讯 2019 年上半年研发投入达64. 7 亿元人民币，占营业收入比例为14.5%，较上年同期的12.8%上升1. 7 个百分点。值得一提的是，目前中兴核心通信芯片全部实现自研，累计研发并成功量产各类芯片 100 余种，基于先进的10nm/7nm工艺技术的核心通信芯片已完成设计并量产。

此外，预计 2019 年前三季度将实现归属于上市公司普通股股东的净利润为 38 亿元人民币至 46 亿元人民币。