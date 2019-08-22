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成绝版？苹果美国线上商店删除“苹果在加州设计”一书

2019-08-22 14:25 稿源：站长之家  0条评论
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苹果

站长之家(ChinaZ.com) 8月22日 消息:早在 2016 年 11 月，苹果发布了《Designed By Apple In California(苹果在加州设计)》一书，书中记载了苹果传奇的设计历史。让人奇怪的是，最近苹果美国的线上商店已经移除了这本书籍。

9to5mac报道，苹果网站上仍存在《Designed By Apple In California》的导购页面，但是点击购买链接进入一个错误的页面。据称，这本书在美国已经长期处于缺货状态，据推测，苹果应该没有加印该书的计划。

值得注意的是，在某些国家的线上商店这本书依然可以购买，并且书本供应量相差很大。比如在英国，消费者仍然可以购买到这本书籍，并且是现货供应。

据悉，这本书于 2016 年发行，两种尺寸分别售价 199 美元和 299 美元。其以献给史蒂夫·乔布斯的名义，通过 450 张产品的照片和制作过程展示了苹果过去 20 年的设计历史。这本精装书涵盖了从iMac到Apple Pencil的视觉历史，是对苹果独特的设计、工程和制造过程的见证。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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