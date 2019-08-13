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百度发布旅游保障升级计划 搜索广告上线“保”字标

2019-08-13 16:56 稿源：站长之家  0条评论
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百度 (2)

站长之家(ChinaZ.com) 8月13日 消息:今日，百度发布旅游保障升级计划，推出四大举措。用户全网搜索旅游相关关键词时，会在搜索结果中的广告内容出现蓝色的盾牌型“保”字标识。用百度APP搜索“旅游”、“自由行”等旅游相关核心高频关键词，在搜索结果顶部，有相应的风险提示。同时，百度还引入了第三方机构中华人民调解委员会，当用户在旅游等各个领域遭遇纠纷时，可以帮助用户通过线上线下联合的方式进行维权。此外，百度还通过AI技术，对旅游广告和自然搜索结果进行清查。

具体内容包括：

用户点击“保”字标识后，页面会弹出“网民权益保障计划”的入口。用户登录百度账号后，搜索旅游关键词，点击广告，如遭遇虚假、欺诈等情况，造成实际损失的，便可通过此通道向百度提供相关证据，申请保障。

用百度APP搜索旅游类一些核心高频关键词时，会出现 “选择正规旅行社，警惕不合理低价游”的消费提示，提升用户消费安全意识。

百度引入中华人民调解委员会作为第三方机构，用户可以通过线上线下结合进行维权，结果的判定也更加客观、公正与权威，极大增强了复杂纠纷处理的效率，提升用户的体验。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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