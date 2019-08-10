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价格公布！荣耀智慧屏标准版售价3799元，PRO版售价4799元

2019-08-10 15:49 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 8月10日 消息：在介绍完荣耀智慧屏的相关性能以及功能之后，赵明公布了荣耀智慧屏的具体价格。其中，荣耀智慧屏标准版价格为 3799 元，荣耀智慧屏PRO版价格为 4799 元。该产品将于 8 月 10 日17： 00 开放预约，并于 8 月 15 日10： 08 在京东、天猫、荣耀亲选、荣耀线下体验店等平台首销。

同时，官方承诺荣耀智慧屏首销期，消费者还将享有 30 天不爽就退、三年整机保修、免费上门安装测试等福利。

以下是荣耀智慧屏亮点汇总：

  • 搭载华为鸿蒙操作系统

  • 55 英寸三面无边全面屏设计，屏占比高达94%。

  • 6.9mm超窄机身

  • 3D圆弧全金属无缝弯折中框

  • 配备 6 个10W扬声器，支持Histen专业音效。

  • 内置升降式AI摄像头，支持1080P高清原画。

  • 搭载鸿鹄 818 处理器：鸿鹄 818 支持MEMC动态画面补偿、HDR高动态范围成像、SR超分算法、NR降噪算法、DCI动态对比度增强、ACM自动色彩管理以及LD分区控光等 7 大画质技术。

  • 配备海思Hi3516DV300 NPU芯片，支持人脸识别，人像跟踪与姿势检测。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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