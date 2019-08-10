价格公布！荣耀智慧屏标准版售价3799元，PRO版售价4799元

站长之家(ChinaZ.com) 8月10日 消息：在介绍完荣耀智慧屏的相关性能以及功能之后，赵明公布了荣耀智慧屏的具体价格。其中，荣耀智慧屏标准版价格为 3799 元，荣耀智慧屏PRO版价格为 4799 元。该产品将于 8 月 10 日17： 00 开放预约，并于 8 月 15 日10： 08 在京东、天猫、荣耀亲选、荣耀线下体验店等平台首销。

同时，官方承诺荣耀智慧屏首销期，消费者还将享有 30 天不爽就退、三年整机保修、免费上门安装测试等福利。

以下是荣耀智慧屏亮点汇总：