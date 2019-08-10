价格公布！荣耀智慧屏标准版售价3799元，PRO版售价4799元
站长之家(ChinaZ.com) 8月10日 消息：在介绍完荣耀智慧屏的相关性能以及功能之后，赵明公布了荣耀智慧屏的具体价格。其中，荣耀智慧屏标准版价格为 3799 元，荣耀智慧屏PRO版价格为 4799 元。该产品将于 8 月 10 日17： 00 开放预约，并于 8 月 15 日10： 08 在京东、天猫、荣耀亲选、荣耀线下体验店等平台首销。
同时，官方承诺荣耀智慧屏首销期，消费者还将享有 30 天不爽就退、三年整机保修、免费上门安装测试等福利。
以下是荣耀智慧屏亮点汇总：
搭载华为鸿蒙操作系统
55 英寸三面无边全面屏设计，屏占比高达94%。
6.9mm超窄机身
3D圆弧全金属无缝弯折中框
配备 6 个10W扬声器，支持Histen专业音效。
内置升降式AI摄像头，支持1080P高清原画。
搭载鸿鹄 818 处理器：鸿鹄 818 支持MEMC动态画面补偿、HDR高动态范围成像、SR超分算法、NR降噪算法、DCI动态对比度增强、ACM自动色彩管理以及LD分区控光等 7 大画质技术。
配备海思Hi3516DV300 NPU芯片，支持人脸识别，人像跟踪与姿势检测。
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