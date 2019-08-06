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研究：2019年黑客针对基础设施恶意攻击激增200%

2019-08-06 17:06 稿源：站长之家  0条评论
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黑客 代码 安全漏洞 程序

站长之家(ChinaZ.com) 8月6日 消息:今年以来,全球多个国家的基础设施和政府设施遭受网络攻击有所增加,而增长数据甚至有些惊人。

tnw消息，根据 IBM 的 X-Force 和IRIS团队的一项新研究表明,在过去的六个月里,旨在清除数据和关闭关键系统的破坏性攻击增加了200%。

IBM表示,50%的恶意软件攻击发生在制造业、石油和天然气以及教育领域。该研究小组观察到的大多数破坏性袭击发生在欧洲、美国和中东地区。

研究人员表示,破坏性恶意软件和勒索软件攻击平均会给受影响的组织造成2. 39 亿美元的损失。而根据上个月发布的一份报告,这比数据泄露的平均成本( 392 万美元)高出 61 倍。

据报告,这些攻击事件的严重性可能会导致跨国公司失去多达12, 000 台设备的访问权限,此外还需要花费至少 512 小时用于事件响应和补救。

针对基础设施部署的恶意代码会导致数据丢失,企业设备无法运行,削弱设备功能,并锁定系统以换取赎金。一些破坏性恶意软件的一些案例包括:NotPetya、 Stuxnet、Shamoon、and 和Seoul等。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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