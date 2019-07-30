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格力电器2018年年度权益分派方案出炉：共派90亿元

2019-07-30 20:54 稿源：站长之家  0条评论
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格力

站长之家(ChinaZ.com) 7月30日 消息:今天，格力电器发布了 2018 年年度权益分派实施公告，根据公告，格力电器 2018 年度权益分派方案已经获得股东大会审议通过，按照公司总股本向股东每 10 股派现 15 元，共计 90 亿元。

格力电器公告称， 2018 年年度权益分派方案为，按公司总股本6，015，730， 878 股计，向全体股东每 10 股派发现金 15 元(含税)，共计派发现金9，023，596，317. 00 元，余额转入以后年度分配。

本次分派对象为截止 2019 年 8 月 5 日下午深交所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的格力电器全体股东。

2018 年度权益分派股权登记日为 8 月 5 日，除权除息日为 8 月 6 日。此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于 2019 年 8 月 6 日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

截至发稿，格力电器股价为55. 08 元，总市值 3313 亿元。


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