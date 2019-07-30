2999 元起！黑鲨游戏手机 2 Pro 正式发布：全系标配 12GB 大内存+骁龙 855 Plus

站长之家(ChinaZ.com) 7 月 30 日消息：今天下午，黑鲨在北京举行发布会，正式推出了黑鲨游戏手机 2 Pro。

据官方介绍，黑鲨游戏手机 2 Pro 以 F1 赛车为灵感，采用「X」设计语言勾勒的导流曲线来展现速度的穿透力和冲破感；机身背部新增对称的「鲨瞳」酷感灯效，以突破常规的造型设计为玩家打造人机合一的游戏沉浸感，提供电鸣黑、冰魄灰、风行蓝、疾风橙、流光紫 5 种配色。

配置方面，黑鲨游戏手机 2 Pro 采用 6.39 英寸三星 AMOLED 显示屏，支持硬件 DC 调光，搭载高通骁龙 855 Plus 旗舰平台，配备 12GB 内存+UFS 3.0 闪存，电池容量为 4000mAh，支持 27W 快充。

拍照方面，黑鲨游戏手机 2 Pro 前置 2000 万像素摄像头，后置双摄 4800 万像素主摄+1200 万像素长焦摄像头。

价格方面，黑鲨游戏手机 2 Pro 分为 2 个版本，12+128GB 版本售价 2999 元，12+256GB 版本 3499 元，将于 8 月 2 日 10:00 China Joy 现场开售。