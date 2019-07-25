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华为2018年收入超阿里腾讯总和 达1090亿美元

2019-07-25 13:44 稿源：站长之家  0条评论
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华为 (3)

站长之家(ChinaZ.com) 7月25日 消息:7 月 22 日，美国《财富》杂志发布  2019 年世界 500 强排行榜，今年上榜 500 家公司的总营业收入近32. 7 万亿美元，同比增加8.9%;总利润再创纪录达到2. 15 万亿美元，同比增加14.5%;净利润率则达到6.6%，净资产收益率达到12.1%，都超过了去年。从数量上看，世界最大的 500 家企业中，有 129 家来自中国，历史上首次超过美国( 121 家)。

其中，华为凭借1090. 304 亿美元的营业收入，排名从上一年的第 72 位提升至第 61 位。这一数字超过了阿里巴巴( 182 位)与腾讯( 237 位)之和，二者收入分别是 561 亿美元和472. 7 亿美元。在利润方面，华为在 2018 年利润为89. 5 亿美元，阿里巴巴利润为130. 9 亿美元，腾讯则为 119 亿美元。

此前，任正非在接受采访时曾表示，因受到美国的制裁，华为未来两年公司会减产，估计会下降三百亿美金，2021 年华为可以重新焕发勃勃生机。 6 月 19 日，任正非对此回应称，华为现在营收还在增长，只是预测会出现下滑，且 300 亿美元“是个很小很小的事情”。今年华为营收仍将超千亿美元。

此外，今年 5 月，华为创始人任正非在接受采访时表示：“华为赚的钱太多了，华为对于战略的投入不够，我们战略投入多一点，今天的困难就少一点。”数据显示，华为每年在研发方面投入费用的占比，超过了全年收入的10%。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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